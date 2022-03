Super Nintendo World Themenpark expandiert 2023 in die USA

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Universal Studios Hollywood planen für 2023 die Einrichtung eines Super Nintendo World-Bereichs in ihrem Themenpark.

Der erste Nintendo-Park wurde letztes Jahr in Japan nach zahlreichen Verzögerungen - nicht zuletzt wegen der Pandemie - endlich eröffnet. Er wurde als Teil der Universal Studios Japan in Osaka errichtet und bietet Fahrgeschäfte und Erlebnisse, die auf den Mario-Spielen basieren.

Ein Donkey-Kong-Themenbereich ist ebenfalls in Planung, und eine neue Achterbahn und andere Erlebnisse sollen 2024 für das japanische Publikum eröffnet werden.

Es ist noch nicht bekannt, ob die Universal Studios Hollywood diesem Beispiel folgen werden oder ob sie ein ähnliches Muster verfolgen und sich zunächst ausschließlich auf Mario konzentrieren werden.

"Das immersive Land wird ein visuelles Spektakel aus leuchtenden Farben und architektonischem Einfallsreichtum sein, das sich in einem neu erweiterten Bereich des Themenparks befindet und ein bahnbrechendes Fahrgeschäft und interaktive Bereiche bietet, die von der ganzen Familie genossen werden können", so das Unternehmen in einer Medienmitteilung. "Thematische Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants werden das gesamte Erlebnis bereichern."

Universal wird sich auf die Eröffnung des neuen Bereichs in seinem Park in LA vorbereiten, indem es im Vorfeld Nintendo-Merchandise zu kaufen geben wird. Dazu gehören Mario- und Luigi-Bekleidung und Mützen sowie eine Reihe von Plüschtieren, die Yoshi und Bowser darstellen.

Schreiben von Rik Henderson.