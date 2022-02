Zelda: Majora's Mask erscheint als nächstes für Nintendo Switch Online

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In Fortsetzung des Drip-Feeds neuer Spiele für das Nintendo 64-System, die zu seinem Online-Abonnement hinzugefügt werden, hat Nintendo angekündigt, dass The Legend of Zelda: Majora's Mask am 25. Februar 2022 auf Nintendo Switch Online erscheinen wird.

Wie bei allen anderen N64-Spielen ist es nur für diejenigen zugänglich, die für das Switch Online Expansion Pack, die höhere Mitgliedschaftsstufe, bezahlen, und es wird das zwölfte Spiel sein, das dem N64-Bereich der Bibliothek hinzugefügt wird.

Majora's Mask, der Nachfolger der Allzeit-Ikone Ocarina of Time, ist eine ziemlich radikale Abkehr in Bezug auf die Struktur der Serie, dank einer ständig tickenden Drei-Tage-Uhr, die sich wiederholt, während Link versucht, einen Weg zu finden, dies zu stoppen Mond davon abzuhalten, auf das Land um ihn herum einzustürzen.

Es hat auch einen bekanntermaßen unheimlicheren und gruseligeren Ton als viele Zelda-Spiele, mit dunkleren Bildern und ein paar ziemlich gruseligen Charakteren, und die zentrale Maske selbst hat auch ein deutlich seltsames Aussehen.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Die Hinzufügung bedeutet, dass ein weiteres der beliebtesten und bekanntesten N64-Spiele auf Nintendo Switch Online sein wird, und es wird interessant sein zu sehen, ob Nintendo diese ziemlich regelmäßige Taktik des Hinzufügens des Dienstes beibehält oder ob es nur durcharbeitet Rückstand.

Schreiben von Max Freeman-Mills.