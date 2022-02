Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit über 103 Millionen ausgelieferten Einheiten ist dieSwitch offiziell die meistverkaufte Spielekonsole in der Geschichte von Nintendo. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich der japanische Gaming-Gigant nicht auf das freut, was als nächstes kommen könnte.

In einer Fragerunde mit dem Analysten und Anlageberater David Gibson deutete das Unternehmen an, dass es Pläne für ein „Gerät der nächsten Generation“ habe und dass es abwärtskompatibel mit der Nintendo Switch sein könnte.

Er hat einige von Nintendos Antworten auf seine Fragen auf seinem Twitter-Account gepostet. Einer davon ging darauf ein, wie das Unternehmen von den über 100 Millionen Switch-Benutzern profitieren könnte, wenn eine mögliche neue Konsole eintrifft: „Wir prüfen, wie wir diese 100 Millionen Benutzer erweitern und vergrößern können, was zu Geräten der nächsten Generation führt“, schrieb er.

Während Gibson für den Tweet paraphrasierte, glaubt er, dass dies mit der Abwärtskompatibilität für die nächste Maschine zusammenhängt.

F) Wie denkst du über 98m versus Next Console?

A) Im 6. Jahr von Switch und wir behalten die Dynamik bei, wir prüfen, wie wir diese 100 Millionen Benutzer erweitern und vergrößern können, was zu Geräten der nächsten Generation führt (klingt so, als ob das nächste Gerät abwärtskompatibel sein wird!) 7/