Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Majora's Mask, das ursprünglich im Jahr 2000 für Nintendo 64 veröffentlicht wurde, soll diesen Februar für Nintendo Switch erscheinen.

Weitgehend als einer der besten Zelda-Titel aller Zeiten in Nintendos Liste angesehen, hatte der Titel bereits 2016 eine digitale Neuveröffentlichung für Nintendos Wii U.

Aber wir alle kennen das Schicksal dieser ehemaligen Nintendo-Plattform – und mit weit mehr Switch-Benutzern wird die Aussicht, diesen Titel auf Nintendos versierter Konsole zu spielen, für viele verlockend sein.

Majora's Mask wird als Teil von Nintendos Switch Online + Expansion Pack veröffentlicht, dem Online-Abonnementdienst des japanischen Unternehmens, der eine Vielzahl klassischer Titel enthält - bis heute ist der jüngste davon die Neuveröffentlichung von Banjo-Kazooie -, die um beginnt sehr günstige 3,49 £/3,99 $ pro Monat.

Der Name des Dienstes, wie sich viele N64-Besitzer von damals erinnern werden, ist ein Echo des Expansion Pak-Produkts - effektiv zusätzlicher RAM in einer Kassette (erhöht ihn um "riesige" 4 MB auf 8 MB (ja, Megabyte, Erinnern Sie sich an das frühe Jahrtausend?) - das in die klassische 64-Bit-Konsole gesteckt wurde. Sie können das auf der originalen N64-Box-Edition von Majora's Mask sehen, wie im obigen Tweet von Nintendo America gezeigt.

Es ist derzeit nicht möglich, Majora's Mask for Switch als vollständigen Titel auf Cartridge oder per Download zu kaufen. Es ist sehr viel ein Treiber für Switch Online + Expansion Pack. Was verständlich ist, da der Dienst angeblich in Zukunft Dutzende weitere Klassikertitel erhalten soll, von Kirby 64 bis F-Zero X.

Es gibt weder endgültige Details zum genauen Datum, an dem Majora’s Mask für Switch nach der Bestätigung im „Februar“ verfügbar sein wird, noch Einzelheiten darüber, ob zusätzliche Grafiken, Texturen oder Upscaling-Arbeiten Teil des Erlebnisses sein werden. Wie auch immer, wir werden uns freuen, eines von Links dunkleren Abenteuern noch einmal zu besuchen; Wir hoffen, dass es so gut ist, wie wir uns erinnern, und nicht nur aufgestaute nostalgische Erinnerungen.

Schreiben von Mike Lowe.