(Pocket-lint) - Bereits im Juni 2021 kündigte Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda im Rahmen der Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum von Link an. Jetzt ist das Gerät käuflich zu erwerben - also hier, wo Sie suchen und was Sie von dem Gerät erwarten können.

Das Game & Watch: The Legend of Zelda-System ist ein Handheld, der drei klassische Zelda-Titel sowie ein viertes Spiel, Vermin, enthält, in dem auch der beliebteste Held aller, Link, die Hauptrolle spielt.

Die Mini-Konsole enthält das Original von The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link und die Gameboy-Version von The Legend of Zelda: Links Awakening. Warum die letzte davon nicht die Gameboy Color-Version ist, wissen wir nicht genau, da der Farbbildschirm von Game & Watch damit klar zurechtkommt.

Aber wenn Sie auf Ihre richtigen Old-Skool-Klassiker stehen, dann ist dieses Game & Watch eine großartige Möglichkeit, sie wieder zu ergattern. Der Preis ist mit 49,99 £ / 49,99 € / 49,99 $ auch angemessen - obwohl viele Day-One-Angebote dies rabattieren, wie Sie an unserem Live-Widget unten sehen können:

Sogar Nintendos eigener Laden verkauft den Handheld zum gleichen Preis, aber der Vorrat ist auf einen Verkauf pro Kunde begrenzt, um zu verhindern, dass Scalper Stapel dieser wahrscheinlich sehr sammelbaren Mini-Konsole aufsammeln. Ein wahres Schnäppchen oder ideales Weihnachtsgeschenk für viele Nintendo-Fans, da sind wir uns sicher.