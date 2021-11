Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Pikmin Bloom ist das neue AR-Walking-Spiel der Pokemon Go-Schöpfer Niantic und Nintendo .

Während es auf den ersten Blick einiges mit Pokemon Go zu tun zu haben scheint, berichten frühe Rezensenten, dass der neue Titel einige Überraschungen im Ärmel hat. Wie auch immer, wir sind uns sicher, dass Fans des Franchise erfreut sein werden, 20 Jahre nach dem Start des Originalspiels auf Gamecube mit den Kreaturen wieder vereint zu sein.

Ab sofort wurde Pikmin Bloom in Großbritannien im iOS App Store und bei Google Play veröffentlicht. Es wurde auch auf dem europäischen Festland, in Taiwan und Korea eingeführt. Eine vollständige Liste der Länder, die das Spiel heute freischalten, finden Sie hier .

Australien, Singapur, die USA und Kanada haben bereits seit etwa einer Woche Zugriff auf das Spiel und Niantic rollt weiterhin in anderen Regionen aus.

Niantic hatte mit Pokemon Go einen Riesenerfolg, aber nicht alle seine weitläufigen AR-Unternehmungen waren so erfolgreich; Niantic kündigte an, dass sein Spiel Harry Potter: Wizards Unite im Januar 2022 eingestellt wird, weniger als zwei Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung.

Wird sich Pikmin Bloom als das nächste Pokemon Go erweisen? Ich nehme an, es ist an der Zeit, ein paar Schuhe anzuziehen und einen Spaziergang zu machen, um es herauszufinden.