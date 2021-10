Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo hat gestern seinen Expansion Pass-Tier für Switch Online eingeführt und damit eine Sammlung von N64-Spielen eingeführt, die durch Emulation spielbar sind.

Seitdem gibt es eine Welle von Beschwerden.

Während einige gerechtfertigt sind, scheint es jedoch viele nicht zu sein. Dies gilt insbesondere für den Input-Lag. Viele Twitter-Nutzer wiesen darauf hin, dass es in einigen Spielen eine merkliche Verzögerung zwischen dem Drücken der Tasten und der Aktion auf dem Bildschirm gab.

Das machte sie "unspielbar", riefen sie.

Aber es ist nicht unbedingt ein tatsächliches Problem mit der Emulation. Es bedeutet auch nicht, dass Spiele nicht gespielt werden können.

Chris Scullion von Video Games Chronicle ist ein gewisser Nintendo- Experte, der viele Jahre für das Official Nintendo Magazine gearbeitet und mehrere Retro-Spiele-Enzyklopädien verfasst hat, darunter eine in Kürze für das N64. Er behauptet, dass die Verzögerung bei N64-Spielen, die auf Switch laufen, direkt mit ihren Äquivalenten auf der Originalkonsole vergleichbar ist: „Als jemand, der in den letzten sechs Monaten fast nur Nintendo 64-Spiele gespielt hat, muss ich Ihnen sagen, sie sind nicht gerade der Höhepunkt der Reaktionsfähigkeit", twitterte er.

Er hat auch ein Video geteilt, in dem er die Latenz testet.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 27 Oktober 2021

Ich kenne die verschiedenen Berichte über Probleme mit der N64-Emulation auf Switch und versuche, einen Bericht zu schreiben, aber es ist schwierig, weil es so viel Übertreibung und Desinformation gibt. Ich habe gesehen, wie jemand gesagt hat, dass die Verzögerung von Mario 64 "unspielbar" und "respektlos" ist. Komm schon. pic.twitter.com/e2jsZ1sJzR – Chris Scullion (@scully1888) 26. Oktober 2021

Wir haben auch an anderer Stelle gehört, dass es schlimmstenfalls zwischen 1 und 2 Frames Unterschied zwischen der Switch-Emulation und dem Controller-Lag auf dem ursprünglichen N64 gibt.

Dies entschuldigt natürlich nicht einige der anderen Probleme – wie das Fehlen von Controller Pak-Unterstützung, die das Speichern auf WinBack und Geistern auf Mario Kart 64 deaktiviert. Es besteht auch die Notwendigkeit einer Controller-Neuzuordnung für normale Switch Joy-Cons und Gamepad.

Hoffentlich werden diese bald behoben.