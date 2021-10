Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo wird heute, am 25. Oktober 2021, seine Switch Online + Expansion Pass-Mitgliedschaftsstufe veröffentlichen, die eine Sammlung von N64- und Sega Mega Drive / Genesis-Klassikern enthält.

Wie die bestehenden NES- und SNES-Sammlungen, die Nintendo Switch Online- Mitgliedern zur Verfügung stehen, werden die beiden neuen Retro-Spielebibliotheken Größen wie Mario Kart 64, Pokémon Snap, Super Mario 64 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time enthalten.

Das Sega-Line-up umfasst Ecco the Dolphin, Golden Axe und Sonic the Hedgehog 2.

Darüber hinaus beinhaltet der Nintendo Expansion Pass kostenlosen Zugang zum Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradies, sobald dieser verfügbar ist.

Die Stufe wird Berichten zufolge ab 19:00 Uhr PDT in den USA verfügbar sein, was bedeutet, dass sie morgen, den 26. Oktober, in Großbritannien um 3:00 Uhr live geht.

Die Standard-Switch Online-Mitgliedschaft kostet 17,99 £ (19,99 €, 19,99 $) pro Jahr, obwohl es auch eine Familienmitgliedschaft gibt, die acht verschiedene Mitglieder in einem Haushalt für 31,49 £ (34,99 €, 34,99 $) pro Jahr abdeckt.

Switch Online + Erweiterungspass kostet 34,99 £ (39,99 €, 49,99 $) pro Jahr für ein einzelnes Mitglied, 59,99 £ (69,99 €, 79,99 $) für eine Familie.

Bestehende Switch Online-Mitglieder können mit einem Rabatt upgraden.