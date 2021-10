Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein weiterer Beweis dafür ist, dass das neue TV-Dock, das mit demNintendo Switch (OLED-Modell) geliefert wird, 4K-Ultra-HD-Videos ausgeben kann. Das mit der Konsole mitgelieferte HDMI-Kabel ist auch dabei.

Nachdem letzte Woche die neue Switch-Edition auf den Markt kam, wurde behauptet, das mitgelieferte Kabel entspreche dem HDMI-Standard 2.0. Dies ist für die 4K60-Videoausgabe erforderlich.

Nun hat ein Content Creator entdeckt, dass es sich bei dem Chip im neuen Dock um einen Realtek RTD2172N handelt. Dies ist ein 4K-UHD-Multimedia-SoC, der 4K-Grafiken über den HDMI-Anschluss einspeisen kann.

Ein Dataminer hat in diesem Jahr einen ähnlichen Chipsatz in der Firmware dieses Jahres gefunden . Es wurde damals angenommen, dass es sich um ein Pro-Modell handelte .

Das Dock trug damals den Codenamen "Cradle Aula".

@KawlunDram veröffentlichte seine neuesten Ergebnisse auf Twitter und testete auch das mitgelieferte Kabel auf seiner Xbox, um zu bestätigen, dass es ein 4K60-Signal übertragen könnte.

Das nächste, was ich tat, war, meine Xbox One X mit dem neuen HDMI-Kabel, das im Dock enthalten war, an meinen Fernseher anzuschließen und ja, alles funktionierte einwandfrei pic.twitter.com/uTBRWxFeF9