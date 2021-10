Nintendo Switch 4K-Bericht "ist nicht wahr", sagt Nintendo

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo hat einen Bericht öffentlich entlarvt, in dem behauptet wird, dass es 4K Nintendo Switch-Entwicklungseinheiten an Studios liefert.

In den letzten Jahren gab es Gerüchte über eine Nintendo Switch Pro , aber der japanische Gaming-Riese hat bestritten, dass es Pläne für ein weiteres Switch-Upgrade nach derSwitch (OLED-Modell) gibt .

Nintendo wandte sich an Twitter, um seine Haltung zu bekräftigen, und erklärte, dass es klarstellen wolle, dass ein Bericht von Bloomberg, der am Mittwoch, den 29. September veröffentlicht wurde, nicht wahr sei.

Ein Nachrichtenbericht vom 30. September 2021 (JST) behauptet fälschlicherweise, dass Nintendo Tools liefert, um die Spieleentwicklung für einen Nintendo Switch mit 4K-Unterstützung voranzutreiben. Um ein korrektes Verständnis bei unseren Anlegern und Kunden zu gewährleisten, möchten wir klarstellen, dass dieser Bericht nicht der Wahrheit entspricht. (1/2) — IR) (@NintendoCoLtd) 30. September 2021

Darüber hinaus bestritt sie, dass sich eine Switch Pro in der Entwicklung befindet.

Wir möchten auch noch einmal betonen, dass wir, wie wir im Juli angekündigt haben, außer dem Nintendo Switch – OLED-Modell, das am 8. Oktober 2021 auf den Markt kommt, keine Pläne für ein neues Modell haben. (2/2) — IR) (@NintendoCoLtd) 30. September 2021

Das soll nicht heißen, dass es irgendwann in der Zukunft kein Pro-Modell geben wird, aber Sie sollten nicht so schnell eines erwarten.

Stattdessen wird die Nintendo Switch (OLED-Modell) nächste Woche zusammen mit dem neuesten Spiel der Metroid-Reihe, Metroid Dread, veröffentlicht.

Die neue Konsolenversion verfügt über ein größeres 7-Zoll-OLED-Display, behält jedoch dank eines schlankeren Rahmens die gleiche Form und Größe des Originals bei. Sie erhalten außerdem eine erhöhte Speicherkapazität (64 GB) und Ethernet-Konnektivität auf dem mitgelieferten Dock.

Nach den jüngsten Preissenkungen für den ursprünglichen Switch müssen Sie für die neuen Funktionen eine angemessene Prämie zahlen. Wir sollten das OLED-Modell vor der Veröffentlichung vollständig überprüfen, um Ihnen bei dieser Entscheidung zu helfen.

