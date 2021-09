Super Nintendo World erweitert mit Donkey Kong-Zone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendos großer Themenpark Super Nintendo World hatte nicht gerade den einfachsten Start ins Leben, da anhaltende Reisebeschränkungen und soziale Distanzierungsanforderungen, die fast seine gesamte Lebensdauer bestehen, bestehen.

Das scheint den Enthusiasmus des japanischen Spieleherstellers jedoch nicht getrübt zu haben, und es verdoppelt das Konzept mit einem großen neuen Bereich für den Park - einer Donkey-Kong-Themenzone.

Der neue Bereich wird offenbar eine frische Achterbahn und immersivere Erlebnisse für die Gäste sowie ein erweitertes Angebot an thematischen Speisen und Getränken umfassen. Die Eröffnung ist jedoch für 2024 geplant, also ist es noch ein langer Weg.

Wenn das von Nintendo veröffentlichte Werbebild zuverlässig ist, wie Sie oben sehen können, sieht es so aus, als ob die neue Zone in der Größe mit dem Hauptteil von Super Nintendo World konkurrieren könnte, also ist dies kaum eine geringfügige Ergänzung. Nintendo sagt, dass der Park um 70 Prozent wachsen wird, um dies zu untermauern.

Es wird auch ein anderes Aussehen und Gefühl auf den Tisch bringen und an den Dschungel erinnern, in dem so viele der berühmtesten Levels von Donkey Kong beheimatet sind.

Wir sind gespannt, was das Gebiet von Donkey Kong zu bieten hat, aber wir würden den Atem nicht anhalten – es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir konkretere Details erhalten.