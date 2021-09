Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf dem Direct-Event von Nintendo gab das Unternehmen heute endlich die Unterstützung für klassische Nintendo 64-Titel und verschiedene SEGA Genesis-Spiele auf der Nintendo Switch über Switch Online bekannt.

Zunächst werden neun Titel zum Start für das N64 und 14 für das SEGA Genesis verfügbar sein.

Auf dem N64 enthalten die Titel Klassiker wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 und Mario Kart 64. Während für SEGA Genesis der legendäre Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 und Golden Axe werden alle noch in diesem Jahr verfügbar sein.

Die vollständige Liste sieht wie folgt aus:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat-Kriege

Sünde und Strafe

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Betrieb: WinBack

Yoshis Geschichte

Und für die SEGA Genesis:

Sonic the Hedgehog 2

Straßen der Wut 2

Ecco der Delphin

Castlevania: Blutlinien

Contra: Hartes Korps

Dr. Robotniks Mean Bean Machine

Goldene Axt

Gunstar-Helden

MUSHA

Fantasiestern IV

Ristar

Leuchtende Kraft

Shinobi III: Rückkehr des Ninja-Meisters

Schreiter

Das Unternehmen hat noch keine Preise für das Erweiterungspaket bekannt gegeben, das für den Zugriff auf diese Spiele erforderlich ist, aber es gab bekannt, dass die Benutzer damit rechnen sollten, dass die Funktion irgendwann Ende Oktober auf den Markt kommt.

Auf der Veranstaltung hat das Unternehmen eine Reihe neuer Spiel-Updates und kleinere Neuerungen angekündigt, die für den Rest des Jahres bis Anfang nächsten Jahres für Nintendo-Titel vorgesehen sind größte Ankündigung der Show.

Erleben Sie die glorreichen Tage mit authentischen drahtlosen Nintendo 64- und SEGA Genesis-Controllern. Beide werden für alle #NintendoSwitchOnline- Mitglieder für jeweils 49,99 USD erhältlich sein. Bleiben Sie dran, um weitere Informationen zu erhalten. pic.twitter.com/MENafDLLRs — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23. September 2021

Vielleicht noch cooler als Retro-Titel, die auf moderne Konsolen kommen, ist die Tatsache, dass Nintendo drahtlose Versionen der zugehörigen Retro-Controller für jeweils 49,99 US-Dollar verkaufen wird.

Anfang dieses Monats haben wir über die Möglichkeit berichtet, dass GameBoy Advance-Spiele auf Switch Online erscheinen werden, aber mit der heutigen Ankündigung müssen wir noch etwas warten, um diese Handheld-Klassiker von 2001 zu spielen.

Um Nintendos komplettes Direct-Event rund um die Switch zu sehen, klicken Sie hier oder sehen Sie sich unten an.