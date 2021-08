Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Animal Crossing und Puma arbeiten zusammen, um eine Reihe von offiziellen Merchandise-Artikeln zu liefern, wobei Schuhe und Bekleidung vom Sportbekleidungsriesen vor der Veröffentlichung im September angepriesen werden.

Nachdem der Nintendo-Titel mit der neuesten Veröffentlichung der Serie, Animal Crossing: New Horizons , 2020 im Sturm erobert hat, arbeitet Puma nun an Themendesigns, die am 18. September landen.

Wie unten zu sehen ist, zeigen die auf Twitter gehänschten Sneakers eine Reihe von Dorfbewohnern, komplett mit dem ikonischen Puma-Streifen und dem Animal Crossing-Blatt-Logo auf der Zunge. Das Design scheint größtenteils aus grünen, weißen und blaugrünen Panels zu bestehen und ähnelt tatsächlich stark den Tönen des Nintendo Switch mit AC-Thema.

PUMA x #AnimalCrossing . Die gesamte Kollektion fällt am 18. September. pic.twitter.com/j90KdtxOgA — PUMA (@PUMA) 30. August 2021

Wie gesagt, Kleidung wird auch aus der Zusammenarbeit kommen. Es ist noch nicht ganz klar, was die Kollektion beinhalten wird – und wir bezweifeln, dass es beispielsweise Animal Crossing-Unterwäsche zu gewinnen geben wird – aber wir haben gesehen, wie die Fanseite Animal Crossing World ein Bild eines Hoodies mit dem gleichen Gesicht veröffentlicht hat- gefülltes Muster wie die Schuhe.

Für diejenigen, die vorhaben, Mitte September einige Kleinigkeiten in limitierter Auflage zu kaufen, werden wir beachten, dass noch keine Informationen zum Preis verfügbar sind. Wenn jedoch frühere Sportbekleidungs- und Gaming-Collabs zutreffen, ist die Verfügbarkeit und nicht der Preis das, was diese Artikel exklusiv hält.

Wenn man bedenkt, dass Puma eine Geschichte mit Nintendo hat und bereits zuvor sowohl Mario- als auch Sonic-Kollektionen veröffentlicht hat, ist dies ein sehr natürlicher Schritt. Auch bei dem rekordverdächtigen Erfolg von New Horizons können wir uns vorstellen, dass diese neueste Puma-Kollektion äußerst begehrt sein wird.