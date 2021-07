Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo sind leicht unkonventionelle Veröffentlichungsmuster in seinen Gaming-Franchises nicht fremd, und ein neues Gerücht kursiert, das darauf hindeutet, dass es wieder soweit ist.

Laut dem erfahrenen Leaker und Reporter Jeff Grubb hat Nintendo die Entwicklung eines vollständigen Remasters der Metroid Prime-Trilogie für Switch abgeschlossen und hält es für ein ideales Veröffentlichungsdatum im Ofen.

In seinem Giant Bomb-Podcast stellte Grubb klar, dass dies nicht neu oder besorgniserregend ist – Nintendo hat es früher getan, wenn es darum geht, komplette Spiele zurückzuhalten, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Wirkung erzielen.

Da Metroid Dread später in diesem Jahr auf die Switch kommt, ist es sinnvoll, dass Nintendo die Einträge im Franchise aufteilen möchte, um zu vermeiden, dass sich die beiden Veröffentlichungen gegenseitig ausschlachten.

Längerfristig warten wir auch noch auf irgendwelche Informationen zu Metroid Prime 4, von denen Nintendo bestätigt hat, dass sie sich in der Entwicklung befinden. Grubb sagte, dass die Wiederveröffentlichung der Trilogie wahrscheinlich zeitlich abgestimmt sein würde, um das Bewusstsein für die Prime-Serie zu erhöhen, bevor Metroid Prime 4 näher an einem Veröffentlichungsdatum ist, so dass dies auch in den Zeitpunkt einfließen könnte.

In jedem Fall müssen wir abwarten, ob die Quellen von Grubb so genau sind, wie sie klingen, da Nintendo offiziell schweigt.