(Pocket-lint) - Nintendo hat auf seiner E3 Direct-Konferenz 2021 nicht nur mehr über Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 enthüllt, sondern auch ein Game & Watch-Handheld-System zur Feier des 35-jährigen Jubiläums von Link vorgestellt.

Ab dem 12. November dieses Jahres wird das Game & Watch: The Legend of Zelda-System drei klassische Zelda-Titel sowie ein viertes Spiel, Vermin, ebenfalls mit Link enthalten.

Die Mini-Konsole enthält das Original von The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link und die Gameboy-Version von The Legend of Zelda: Links Awakening.

Warum es nicht die Gameboy Color-Version dieses endgültigen Titels ist, wissen wir nicht wirklich, da der Farbbildschirm von Game & Watch eindeutig damit umgehen könnte. Vermutlich geht es hier eher um Old-School-Klassiker als um aktuellere Versionen.

Es sieht nach einer unterhaltsamen Möglichkeit aus, an einige der klassischen Abenteuer von Link zurückzugreifen. Dass der ursprüngliche The Legend of Zelda-Titel bereits 1986 auf dem NES veröffentlicht wurde, ist kaum zu glauben - zumal der Top-Down-Titel auch heute noch als klassisches Spieldesign gilt.

Zelda II: The Adventure of Link führt die Dinge in Side-Scrolling-Territorium, während The Legend of Zelda: Links Awakening unser Favorit der drei ist – vielleicht eines der besten Zelda-Spiele in seiner langen Geschichte ( und eine großartige, komplett überarbeitete Nintendo Switch-Veröffentlichung). ab 2019 ).

Schreiben von Mike Lowe.