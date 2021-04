Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo hat mit der Einführung des Switch System Update 12.0.1 begonnen - eines, das zu den Vorschlägen beiträgt, dass die Konsole bald verbesserte Bluetooth-Audiofunktionen sehen könnte.

Nur zwei Wochen nach dem vorherigen Upgrade - dem System Update 12.0 - scheint Nintendo nun zusätzliche Verbesserungen am Switch vorgenommen zu haben, obwohl nur Verbesserungen der Systemstabilität in den offiziellen Patchnotizen vermerkt sind .

Wie wir beim vorherigen Nintendo Switch- Update gesehen haben, bei dem Data Miner Änderungen am Dock entdeckten, die auf die Anpassung des gemunkelten Switch 4K-Modells hinwiesen, könnte das Update mehr als nur einfache Stabilitätsänderungen beinhalten.

Wie von den Twitter-Benutzern @Oatmealdome beschrieben und unten dargestellt, enthält das neueste Update auch Betriebssystemverbesserungen für das Bluetooth-Systemmodul, die BSD-Sockets und die Schimpfwortliste.

[Nintendo Switch System Update]



12.0.1 ist raus. Patchnotizen geben "Stabilität" an, und das wars.



In der Zwischenzeit wurden diese Betriebssystemkomponenten aktualisiert:



- Bluetooth

- BSD-Sockets (stellt Verbindungen über das Internet her)

- Schimpfwortliste



Wahrscheinlich Bugfixes / interne Sachen, aber wir werden sehen. https://t.co/FEHDYNiWOs