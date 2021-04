Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Nintendo Switch und der vollständig tragbare Switch Lite sind hervorragend gestaltete Spielekonsolen, aber es gab immer etwas, das uns und viele andere Besitzer ärgerte - den Mangel an Bluetooth-Unterstützung für Kopfhörer.

Ja, wir können einen Kopfhörer über den 3,5-mm-Anschluss an eine der Konsolen anschließen oder einen drahtlosen Adapter eines Drittanbieters verwenden, der an den USB-C-Anschluss angeschlossen wird. Aber wenn man bedenkt, dass Bluetooth bereits an Bord ist, warum können wir es nicht verwenden, um Audio auf unsere drahtlosen In-, On- oder Over-Ears zu streamen?

Zum Glück müssen wir uns nicht länger stören lassen, da Dataminer Code in Nintendos neuester Switch-Firmware (v12.0) entdeckt haben, der auf eine baldige Unterstützung von Bluetooth-Audio hinweist.

Codezeilen, die für die Verwendung von Bluetooth-Audio spezifisch sind, wurden von Yellow8 gefunden und auf SwitchBrew veröffentlicht. Es wurde dann auf Twitter von OatmealDome erneut veröffentlicht, der hinzufügte, dass es für Nintendo zwar seltsam sein könnte, Code hinzuzufügen, der keinen Zweck erfüllt.

Ich persönlich glaube nicht, dass Nintendo dies ohne Grund hinzufügen würde, also wird dies hoffentlich irgendwo verwendet. (Zumal Bluetooth Audio eine sehr gefragte Funktion des Switch ist.)



Mal sehen was passiert. Vielleicht wird es, vielleicht wird es nicht. Nintendo arbeitet auf mysteriöse Weise. - OatmealDome (@OatmealDome) 7. April 2021

Hoffentlich wird dies tatsächlich dazu führen, dass die begehrte Funktion freigeschaltet wird und wir alle unsere Konsolen in naher Zukunft mit mehreren Headsets, Ohrhörern und dergleichen verwenden können.

Schreiben von Rik Henderson.