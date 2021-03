Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Entwickler von Pokemon Go , Niantic, hat mit Nintendo ein mobiles AR-Spiel entwickelt, das auf dem beliebten Pikmin-Franchise basiert und sich mit der Erforschung eines erdähnlichen Planeten voller niedlicher Kreaturen befasst.

Das mobile AR-Spiel wird im Jahr 2021 veröffentlicht und beinhaltet Gameplay-Aktivitäten, die mehr Laufen fördern sollen. Denken Sie daran, dass das neueste Spiel in der Pikmin-Serie das Pikmin 3 Deluxe von Nintendo Switch ist, eine überarbeitete Version des 2013 erstmals für die Wii U veröffentlichten Spiels. In unserem Test haben wir gesagt, dass es den ganzen Charme und die Niedlichkeit der ersten beiden Pikmin übernimmt Spiele und fügt diesen unwiderstehlichen Attributen einen strukturierten Rahmen hinzu.

Über das mobile AR-Spiel von Pikmin ist sonst wenig bekannt, aber Nintendo sagte in einer Erklärung, dass die Augmented-Reality-Technologie von Niantic es mobilen Spielern ermöglicht, "die Welt so zu erleben, als ob Pikmin heimlich um uns herum lebt". Basierend auf dem Thema, dass das Gehen Spaß macht, sagte Nintendo, seine Mission sei es, eine "neue Erfahrung" zu bieten, und er hofft, dass "der Pikmin und diese App ein Partner in Ihrem Leben werden".

Niantic, das am besten für Pokemon Go bekannt ist, hat noch nicht gesagt, welche anderen Spiele es mit Nintendo machen wird. In einem am 25. März 2021 veröffentlichten Blog-Beitrag wurde jedoch erwähnt, dass Details zu weiteren kommenden Apps bekannt gegeben werden. “ in den kommenden Monaten".

Schreiben von Maggie Tillman.