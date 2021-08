So sehen Sie den Livestream von Pokémon Presents August 2021

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es war ein großes Jahr für einige Spiele-Franchises im Land von Nintendo, in denen Mario und The Legend of Zelda große Meilensteine feiern, aber jetzt steht Pokémon mitten im 25-jährigen Jubiläumsjahr im Mittelpunkt.

Anfang dieses Jahres erhielten wir die lang erwartete Nachricht, dass Remakes von Diamond und Pearl erscheinen, zusammen mit einem wirklich faszinierenden neuen Spiel namens Pokémon Legends: Arceus, aber über die ersten Trailer hinaus haben wir nicht viele Details darüber erfahren.

Es sieht so aus, als ob wir sehr bald mehr erfahren werden – ein Pokémon Presents-Livestream ist gerade für den 18. August 2021 auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal geplant.

Der Livestream ist für den 18. August um 14:00 Uhr BST geplant, aber hier sind einige weitere globale Zeiten zur Verdeutlichung:

USA: 06:00 PDT

USA: 09:00 EST

EU: 15:00 MEZ

Der Stream wird auf dem Pokémon-YouTube-Kanal gehostet und oben in diesem Video eingebettet, damit du ihn gleich hier zusammen mit uns ansehen kannst. Setzen Sie einfach ein Lesezeichen auf diese Seite und kommen Sie kurz vor Beginn zurück, um zu sehen, welche Neuigkeiten wir erhalten!

Wir wissen, dass der Livestream sowohl Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl als auch Legends: Arceus abdecken wird, also sollte es genug Boden dafür geben.

Obwohl wir ein wenig vom aktualisierten Grafikstil der Remakes gesehen haben, wäre es großartig, einige erweiterte Teile des Gameplays zu sehen, damit wir die Spielwelt und insbesondere das Aussehen der Schlachten in diesem aktualisierten Remaster vergleichen können.

Auf der Seite von Legends: Arceus sind wir wirklich neugierig darauf, mehr darüber zu erfahren, wie das Kern-Gameplay des Spiels aussehen wird und wie es sich von den regulären Pokémon-Spielen unterscheidet, die wir im Laufe der Jahre genossen haben.

Hoffentlich können wir bis zum Ende allen drei Spielen mit etwas mehr Selbstvertrauen entgegensehen – schließlich sind es nur noch wenige Monate, bis sie alle in freier Wildbahn sind.