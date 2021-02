Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Splatoon 2 war ein hervorragender Starttitel für den Nintendo Switch. Nach dem ersten Spiel gab es eine erweiterte Liste von Waffen auf Farbbasis, die Unmengen an Online-Kampfspaß bieten.

Jetzt haben wir die Bestätigung, dass ein drittes Spiel in der Serie auf dem Weg ist - Nintendo hat dies in einem kürzlich erschienenen Nintendo Direct zur Freude vieler Menschen angekündigt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, vom Veröffentlichungsdatum bis zu den Details des Spiels.

Splatoon 3 war eine echte Überraschung und wurde am Ende einer fast einstündigen Nintendo Direct-Präsentation im Februar 2021 mit dem dreiminütigen Trailer, den Sie oben sehen können, veröffentlicht.

Es ist ein atmosphärischer Blick auf das bevorstehende Spiel und endet mit den wichtigen Informationen, die es im Jahr 2022 geben wird, nicht in diesem Jahr. Nintendo hofft, später im Jahr 2021 weitere Informationen darüber veröffentlichen zu können, aber im Moment kennen wir die wichtigste Tatsache, nämlich, dass es ein Spiel für das nächste Jahr ist.

Das erste Splatoon-Spiel erschien auf der weniger gefleckten Wii U und war kein großer Verkäufer, weshalb Nintendo klug war, das Franchise wiederzubeleben, indem es die Fortsetzung ziemlich schnell auf den Switch brachte.

Es hat dort eine große Fangemeinde, mit seinem lustigen Story-Modus und unerbittlich unterhaltsamen Vier-gegen-Vier-Multiplayer-Online-Modus. Das dritte Spiel wurde ebenfalls für den Switch angekündigt. Da es sich um ein exklusives Nintendo-Spiel handelt, besteht keine Chance, dass es irgendwo anders erscheint.

Angesichts anhaltender Gerüchte über ein mögliches Switch Pro-Modell ist es jedoch möglich, dass es bis zur Veröffentlichung im Jahr 2022 mehr als einen Switch gibt, auf dem es in Bezug auf die grafische Leistung abgespielt werden kann. Wenn Sie jedoch einen Switch haben, können Sie sich auf das Wissen verlassen, dass er definitiv auf Ihrer Konsole ankommt.

In der letzten Minute dieses Trailers erhielten wir einige willkommene Einblicke in das tatsächliche Gameplay, darunter ein Vier-gegen-Vier-Match, das wie gewohnt der Signaturmodus von Splatoon 3 sein wird.

Die Runden scheinen etwas explosiver zu beginnen als zuvor. Die Spieler tauchen in die Karte ein, nachdem sie auf ein Gebiet abgezielt haben. Dies ist ein willkommener Weg, um einen actionreicheren Start zu erzielen.

Es gibt auch eine Vielzahl von Waffen, die in kurzen Blicken gezeigt werden, von Bögen und Werfern bis hin zu Kanonen, und engagierte Splatoon 2-Spieler werden wissen, dass das Experimentieren mit verschiedenen Loadouts Teil des Spielspaßes ist.

Nach dem guten Empfang der Einzelspieler- und Coop-Modi von Splatoon 2 hoffen wir, dass es in Splatoon 3 eine weitere vollständige Kampagne geben wird, aber der Trailer bestätigt diesbezüglich nichts.

Sie können jedoch davon ausgehen, dass es eine Reihe neuer Karten geben wird, auf denen Sie spielen können, und der Start des Trailers macht auch deutlich, dass das Anpassen Ihres Inkling so abwechslungsreich und unterhaltsam wie nie zuvor sein wird. Es gibt eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl, einschließlich Ihres eigenen kleinen Fischkumpels - das ist eine neue Funktion in der Serie, und wir möchten gerne mehr darüber erfahren, wie sich der kleine Kerl auf die Dinge auswirken könnte.

Wir wissen nicht viel darüber, wie Splatoon 3 den Staffelstab von Splatoon 2 übernehmen wird, aber wir haben einige Hinweise. Zum einen wird ein ganz neues Gebiet namens Splatlands eingeführt, ein trockenes und trockenes Wüstengebiet, das an Mad Max-Schwingungen erinnert, die wir sehr schätzen.

Unser Inkling steigt schließlich in einen Zug, um diese Landschaft zu durchqueren, und passiert dabei den visuell beeindruckenden Anblick eines verkehrten Eiffelturms, bevor er wieder im Hub von Tokio (sorry, Inkopolis) ankommt, der aus Splatoon 2 so bekannt ist. Es sieht ein wenig aus weniger bunt als sonst, also könnte etwas los sein.

Darüber hinaus haben wir wirklich nicht viel zu tun, aber wir gehen davon aus, dass unsere Lieblingsradiomoderatoren wieder in der Stadt sein werden, um Splatfests zu organisieren, und dass es viel Spaß zu haben gibt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.