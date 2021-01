Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Legende von Zelda: Breath of the Wild ist eines der berühmtesten Spiele der letzten Generation, ein sofortiger Klassiker der offenen Welt, der Jahre später einen großen Einfluss auf das Spieldesign hat.

Es fühlt sich wunderbar an, durchzuspielen, dem Spieler ein Maß an Freiheit und einen Mangel an überheblicher Führung zu geben, was in diesem Genre völlig selten ist, während er durch Rückblenden eine klassische Zelda-Geschichte erzählt. Die gute Schlagzeile ist, dass Nintendo bestätigt hat, dass es an einem Follow-up arbeitet, aber das Projekt ist immer noch rätselhaft. Wir haben hier alles zusammengestellt, was Sie über die mit Spannung erwartete Fortsetzung wissen müssen.

Nintendo präsentierte den Trailer oben auf der E3 im Jahr 2019 und sorgte für ein hohes Maß an Vorfreude und Aufregung. Das Projekt war vor der Enthüllung ausnahmsweise nicht in großem Umfang gemunkelt worden, mit Spekulationen, die jedoch weit verbreitet waren.

Jetzt wissen wir jedoch, dass es real ist und auf dem Weg ist.

Wenn es um das Erscheinungsdatum geht, sind wir jedoch im Dunkeln - Nintendo hat der Entwicklungsankündigung keine derartigen Details hinzugefügt und auch nicht geklärt, wie weit das Spiel fortgeschritten ist.

Nintendo spielt jedoch zunehmend damit herum, wie es Veröffentlichungstermine bekannt gibt. Wir bekommen oft eine Enthüllung und hören dann eine Weile nichts, bevor wir einen weiteren Trailer und einen ziemlich bevorstehenden Veröffentlichungstermin bekommen. Nach dieser Logik hoffen wir, Mitte 2021 etwas mehr über Breath of the Wild 2 zu erfahren und eine Veröffentlichung Ende des Jahres vorauszusagen.

Dies ist jedoch alles spekulativ, da verschiedene Leckagen unterschiedliche Zeitpläne anzeigen und alle nicht den tatsächlichen Beweis erbringen. Wir müssen abwarten und sehen.

Dies ist ein weiterer interessanter offener Bereich - die starke Annahme wäre, dass Nintendo die Fortsetzung eines seiner am besten angenommenen Switch-Spiele für dieselbe Plattform entwickelt.

Wir wissen jedoch auch, dass es wirklich starke Anzeichen dafür gibt, dass Nintendo an einem leistungsstärkeren Switch Pro arbeitet, der seine Spiele in höheren Auflösungen ausführen kann, um mit modernen Fernsehgeräten Schritt zu halten.

Wenn diese leistungsstärkere Konsole echt ist, ist es eine gute Wette, dass Breath of the Wild 2 darauf abzielt, die besseren Spezifikationen zu nutzen. Wir glauben jedoch auch, dass es fast garantiert ist, dass die Fortsetzung auch bei aktuellen Switch-Modellen funktioniert. Schließlich ist es unwahrscheinlich, dass sich Nintendo aus dem riesigen Markt herausholt, den es geschaffen hat.

Hier ist der Teaser-Trailer am verlockendsten - wir waren am Ende des ersten Breath of the Wild ziemlich zufrieden, nachdem wir genau herausgefunden hatten, was vor all den Jahren passiert war, und Calamity Ganon erneut erfolgreich besiegt hatten, um Highrule von seiner Regierungszeit zu befreien Terror.

Jetzt sehen wir jedoch, dass die Geschichte weitergeht und Zelda und Link scheinbar in die Ruinen unter Hyrule Castle eintauchen, um mehr herauszufinden. Es sieht so aus, als ob die Dunkelheit, die das Land plagte, nicht vollständig verbannt wurde, und da unten ist eindeutig etwas Böses los.

Der Trailer scheint eine Art Kraft zu zeigen, die den Körper von Ganon wiederbelebt, und diese Kraft ähnelt der in der Twilight Princess der Wii. Es sieht alles mächtig gruselig aus und der Ton des Trailers ist beeindruckend unheimlich.

Alles deutet darauf hin, dass wir uns auf eine der bisher dunkleren Zelda-Geschichten im Sinne einer Majoras-Maske freuen und nicht auf den Cartoony-Spaß von so etwas wie The Wind Waker. Melden Sie sich an, denn wir können es kaum erwarten.

Was diese Story-Hinweise für den tatsächlichen Stil des Spiels bedeuten, ist schwer zu wissen, aber da es sich um eine direkte Fortsetzung von Breath of the Wild handelt, können wir davon ausgehen, dass es sich wieder um ein völlig offenes Abenteuerspiel handelt.

Wir gehen davon aus, dass wir auch während unserer Durchspiele immer noch verschiedene Fähigkeiten und Waffen sammeln können, obwohl wir sehr hoffen, dass Nintendo das Haltbarkeitssystem der Waffe diesmal etwas verzeihender macht oder es ganz loswird.

Ein weiteres herausragendes Merkmal des Trailers ist die zentrale Präsenz von Zelda, die die Idee beflügelt hat, dass sie im nächsten Spiel eine spielbare Figur sein könnte, was unglaublich cool zu sehen wäre. Das heißt, es gibt nicht gerade viele Beweise dafür, obwohl Sie vermuten könnten, dass sie definitiv eine größere Rolle spielen wird als beim letzten Mal.

Unabhängig davon hoffen wir auf ein besseres Gameplay und eine sanfte, von Spielern geleitete Entdeckung sowie auf eine Reihe von Tools, mit denen Sie auf neuartige Weise mit der Welt interagieren können - im Grunde genommen mehr davon! Wenn sich die Umgebung auch frisch und neu anfühlt, sind wir auf dem richtigen Weg.

Schreiben von Max Freeman-Mills.