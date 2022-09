Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist eines der am meisten gefeierten Spiele der letzten Generation, ein Open-World-Klassiker, der auch Jahre später noch einen großen Einfluss auf das Spieldesign hat.

Es fühlt sich wunderbar an, wenn man es durchspielt. Es gibt dem Spieler ein Maß an Freiheit und einen Mangel an übermächtiger Führung, das in diesem Genre absolut selten ist, während es eine klassische Zelda-Geschichte in Rückblenden erzählt. Die gute Nachricht ist, dass es eine direkte Fortsetzung in Form von Tears of the Kingdom gibt, und wir haben alle wichtigen Details gleich hier.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Trailer zu Tränen des Königreichs

Nintendo bestätigte den Titel Tears of the Kingdom im September 2022 mit einem Trailer, den Sie weiter unten sehen können, und nannte uns auch ein Veröffentlichungsdatum.

Einige Jahre lang kannten wir den Namen des Spiels nicht, da es einfach als Fortsetzung von Breath of the Wild bezeichnet wurde, aber diese Zeiten sind zum Glück vorbei.

Obwohl dies sehr willkommene Details sind, denken wir, dass wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich einen genaueren Blick auf das Gameplay von Tears of the Kingdom werfen werden, da es immer noch ziemlich mysteriös ist.

Nachdem Nintendo uns zwei Jahre lang nichts darüber verraten hat, wurde das Spiel auf der E3 2021 vorgestellt. Der Trailer ist auch sehr sehenswert, mit vielen kleinen Momenten, die man verdauen kann, und neuen Gameplay-Mechaniken.

Der einzige andere Blick, den wir bisher auf das Spiel werfen konnten, war der untenstehende Trailer, den Nintendo auf der E3 2019 zeigte und der die Vorfreude auf das Spiel enorm anheizte. Vor der Enthüllung gab es ausnahmsweise keine großen Gerüchte über das Projekt, sondern nur Spekulationen, aber kaum Beweise.

Erscheinungsdatum von Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird am 12. Mai 2023 erscheinen, wie in einem Nintendo Direct im September 2022 angekündigt.

Die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!



The Legend of #Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am #NintendoSwitch 5/12/23. #NintendoDirect pic.twitter.com/qkGnFYFXNs- Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 13, 2022

Es hat eine Weile gedauert, bis dieses Datum feststand, nachdem Nintendo zunächst das Jahr 2022 anvisiert hatte. Dieses Zeitfenster wurde später auf ein vages Ziel im Frühjahr 2023 aktualisiert.

Tränen der Königreich-Plattformen

Nach vielen Spekulationen, dass das nächste Legend of Zelda-Spiel Teil der Einführung einer Switch Pro mit besseren grafischen Fähigkeiten sein könnte, sieht es so aus, als wäre das nicht der Fall.

Tears of the Kingdom wurde als Switch-Exklusivtitel bestätigt, du wirst es also nirgendwo anders spielen können, obwohl du natürlich die Wahl zwischen einer normalen Switch, Switch OLED oder Switch Lite haben wirst.

Die Geschichte von Tears of the Kingdom

Hier sind die verschiedenen Trailer, die wir gesehen haben, am verlockendsten - wir waren am Ende des ersten Breath of the Wild ziemlich zufrieden, nachdem wir herausgefunden hatten, was genau vor all den Jahren passiert war, und Calamity Ganon noch einmal erfolgreich besiegt hatten, um Hyrule von seiner Schreckensherrschaft zu befreien.

Jetzt sehen wir jedoch, dass die Geschichte weitergeht. Im ersten Teaser tauchen Zelda und Link scheinbar in die Ruinen unter Schloss Hyrule ein, um mehr herauszufinden. Es sieht so aus, als ob die Finsternis, die das Land heimgesucht hat, noch nicht ganz gebannt ist, und es geht dort unten eindeutig etwas Böses vor sich.

Der Trailer zeigt eine Art Kraft, die den Körper von Ganon wiederbelebt, und diese Kraft hat Ähnlichkeit mit der aus Twilight Princess für die Wii. Das sieht alles sehr gruselig aus, und der Ton des Trailers ist beeindruckend unheimlich.

Der zweite Trailer geht noch einen Schritt weiter und zeigt eine Menge Action am Himmel über Hyrule, wo Link mit einer Art beschädigtem Arm und einigen neuen Fähigkeiten ausgestattet ist. Das alles deutet darauf hin, dass uns eine der düstereren Zelda-Geschichten bevorsteht, die eher an Majora's Mask erinnert als an den cartoonhaften Spaß von The Wind Waker. Melde uns an, denn wir können es kaum erwarten.

Gameplay von Tears of the Kingdom

Was diese Story-Andeutungen für den tatsächlichen Stil von Tears of the Kingdom bedeuten, ist schwer zu sagen, aber da es sich um eine direkte Fortsetzung von Breath of the Wild handelt, können wir davon ausgehen, dass es wieder ein vollständig offenes Abenteuer sein wird. Das bestätigt auch der zweite Trailer, der zeigt, wie Link wieder eine riesige Welt erkundet, diesmal mit vielen schwimmenden Inseln drum herum.

Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Spiels verschiedene Fähigkeiten und Waffen sammeln können, auch wenn wir hoffen, dass Nintendo das System der Waffenhaltbarkeit dieses Mal etwas nachsichtiger handhabt oder es ganz abschafft.

Im Trailer sind auch verschiedene neue Kräfte zu sehen, nicht zuletzt die Fähigkeit, die Zeit zumindest bei bestimmten Objekten zurückzudrehen. Link hat eindeutig einige Möglichkeiten, sich in einer viel vertikaleren Umgebung fortzubewegen, es könnte also sein, dass wir mehr Freiheit haben, uns auf verschiedene Arten fortzubewegen.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Ein weiteres auffälliges Merkmal des ersten Trailers ist die zentrale Präsenz von Zelda, die die Idee genährt hat, dass sie ein spielbarer Charakter im nächsten Spiel sein könnte, was unglaublich cool wäre. Allerdings gibt es dafür nicht wirklich viele Beweise, obwohl man vermuten könnte, dass sie definitiv eine größere Rolle spielen wird als im letzten Teil.

Wie auch immer, wir hoffen auf mehr emergentes Gameplay und sanfte, vom Spieler gesteuerte Entdeckungen sowie auf eine Reihe von Tools, die es dir ermöglichen, auf neuartige Weise mit der Welt zu interagieren - im Grunde mehr vom Gleichen! Wenn sich das Setting auch noch frisch und neu anfühlt, werden wir uns auf einen absoluten Leckerbissen freuen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.