(Pocket-lint) - Es wurden neue Details zum gemunkelten Nintendo Switch Pro veröffentlicht , die erneut bestätigen, dass er mit 4K Ultra HD ausgegeben wird und über einen größeren, möglicherweise länger haltbaren Akku verfügt.

Sie schlagen auch vor, dass das eingebaute Display - das eher 1080p als 4K ist - OLED ist, nicht Mini-LED, wie zuvor spekuliert.

Die Details stammen Berichten zufolge von SciresM , einem bekannten Dataminer, der behauptet, auf Informationen zugegriffen zu haben, die in der neuesten Firmware von Nintendo versteckt sind.

Er sagt, dass es Hinweise auf neue Hardware mit dem Codenamen "Aura" gibt. Es wird angenommen, dass dies der Switch Pro (AKA Nintendo Switch 2) ist.

Das Gerät verwendet dieselbe Kernverarbeitung wie der 2019 veröffentlichteSwitch Lite und der Gen 2 Switch: der Tegra X1 + -Chipsatz. Der RealTek-Chip bietet jedoch Unterstützung für 4K-UHD-Multimedia.

Er behauptet auch, dass das Display OLED sein wird - was zumindest die Farbsättigung und den Schwarzwert verbessert sowie den Betrachtungswinkel vergrößert - und dass die neue Konsole eine "wesentlich" bessere Kühlung und Akkulaufzeit haben wird. Letzteres könnte durch den Einsatz von OLED-Technologie sicher verbessert werden, da bekannt ist, dass diese weniger leistungshungrig ist.

Es wird angenommen, dass wir später in diesem Jahr einen Nintendo Switch Pro sehen werden. Mehrere renommierte Branchenanalysten sagten kürzlich gegenüber Gamesindustry.biz, dass sie das Upgrade der nächsten Generation im Jahr 2021 erwarten und dass dies dazu beitragen könnte, den Umsatz von Switches so zu steigern, dass die Serie in den nächsten 12 Monaten über PS5 und Xbox Series X / S zur meistverkauften Konsole wird .

