(Pocket-lint) - Später in diesem Jahr wird die ursprüngliche Xbox-Konsole 20 Jahre alt sein. Wenn es nach Microsoft ginge, wäre die Geschichte der Konsole möglicherweise eine ganz andere Sache gewesen - als das Unternehmen vor dem Start der ursprünglichen Xbox versuchte, Nintendo zu kaufen.

In einer aufschlussreichen Retrospektive, die Interviews mit Microsoft-Führungskräften des ursprünglichen Xbox-Teams enthält, behandelt Bloomberg die letzten zwei Jahrzehnte der Xbox in einer so genannten "mündlichen Geschichte eines amerikanischen Videospielimperiums ".

Es ist eine wirklich interessante Lektüre, die die Hürden hervorhebt, die überwunden werden mussten, die Inspiration, sich von der Konkurrenz abheben zu wollen - nämlich die Sony PlayStation - und wo potenzielle Gewinne gesucht werden könnten. Hier kommt die Idee zum Kauf von Nintendo ins Spiel.

Kevin Bachus, ehemaliger Direktor für Beziehungen zu Dritten, sagte: "Steve [Ballmer - damals Microsoft-Präsident] hat uns dazu gebracht, uns mit Nintendo zu treffen, um zu sehen, ob sie erwägen würden, erworben zu werden. Sie haben sich nur ausgelacht. Stellen Sie sich eine Stunde vor Jemand hat dich nur ausgelacht. So verlief das Treffen. "

Nichts geht über das Lachen aus dem Raum, oder? Nintendo kannte seine Stärken und hat sich trotz einer Achterbahnfahrt in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder als Sieger erwiesen - Sie müssen sich nur die Verkäufe von Wii und Switch ansehen, um dies zu bestätigen (je weniger über die Wii U gesagt wird, desto besser).

Es war nicht das einzige Stück, das Microsoft im Ärmel hatte. Vor dem ausgelachten Nintendo-Übernahmeversuch hatte das Unternehmen versucht, Electronic Arts (EA), dann Square Enix (Final Fantasy-Verlag) und dann Midway Games (Mortal Kombat-Erfinder - der 2009 bankrott ging und dessen Vermögenswerte von Warner Bros erworben wurden) zu erwerben .) - alles erfolglos.

Erst als Bungie - das Halo exklusiv für Xbox herstellte - von Microsoft aufgeschnappt wurde, besiegelte es den Erfolg der Konsole.

Das Halo-Franchise hat seitdem 65 Millionen Exemplare seiner Spiele verkauft - jedoch nicht alle unter der Leitung von Microsoft, als Bungie LLC 2007 unabhängig wurde (und seitdem viele Änderungen erfahren hat, einschließlich des 10-Jahres-Vertrags mit Activision, der unterzeichnet wurde aus im Jahr 2010).

Trotzdem ist es interessant, über diese Momente der Schiebetüren zu lesen, die hätten sein können. Wer könnte sich Mario auf Xbox vorstellen?

Schreiben von Mike Lowe.