Kingdom Come: Deliverance wird möglicherweise bald auf Nintendo Switch veröffentlicht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der unterhaltsamsten Rollenspiele, die wir in den letzten Jahren gespielt haben, wird möglicherweise bald auf der beliebtesten tragbaren Konsole aller erscheinen .

Kingdom Come: Deliverance ist ein mittelalterliches Rollenspiel-Abenteuer, bei dem Sie die Schuhe von Henry füllen, einem Schmiedesohn, dessen Leben plötzlich in Unordnung gerät, wenn gewalttätige, blutige Schlachten seine Welt durcheinander bringen. Anschließend erleben Sie eine Spielwelt, die auf einer wahren Begebenheit von Königen, Erben, Burgbelagerungen und blutigen Schlachten in einer originalgetreu nachgebauten Landschaft aus Böhmen aus dem 15. Jahrhundert basiert.

Was Kingdom Come: Deliverance interessant macht, ist, dass Sie kein Ritter oder Kampfmeister sind, sondern nur ein bescheidener junger Bursche, der versucht, in einer rauen Welt zu überleben.

Nun, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition ist am 18. Februar 2020 im Veröffentlichungsplan für Nintendo Switch erschienen. Es gibt kein offizielles Wort von Warhorse Studios, den Entwicklern des Spiels, aber wir hoffen, dass es korrekt ist, da es eine großartige Ergänzung der Linie darstellen würde -up von Spielen auf Switch bereits.

Die Royal Edition wurde bereits im Juni 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Es enthält alle DLCs für das Spiel, einschließlich Schätze der Vergangenheit, Aus der Asche, Die verliebten Abenteuer des kühnen Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Womans Lot. Wenn also die gleiche Ausgabe zu Switch kommt, gibt es viele Inhalte für RPG-Liebhaber.

Schreiben von Adrian Willings.