(Pocket-lint) - Lass uns gehen! Es ist 1-Up-Zeit für Nintendo-Fans, da Super Nintendo World in den Universal Studios Japan am 4. Februar 2021 seine Türen öffnen wird.

Der Themenpark mit Sitz in Osaka, Japan, hat das Land mit dem Nintendo-Thema seit langem als Erweiterung seines bestehenden Parks geschaffen.

Aber jetzt haben wir noch einen Einblick in das, was uns erwartet. Es gibt ein Nintendo-Café. Ein Nintendo Merch Store. Und eine Achterbahn zum Thema Mario Kart. Wer möchte nicht mitfahren? Bloomberg hat frühzeitig Zugriff erhalten und ein Video erstellt, um Ihnen einen besseren Überblick zu geben:

Der Untersetzer ist durch die Verwendung von AR-Projektionsmapping besonders hochtechnologisch. Daher ziehen die Mitfahrer Mario-Kappen (sprich: Headsets) an, um das Erlebnis um Augmented Reality zu erweitern. Es klingt alles sehr originell, so wie Sie es von allem erwarten würden, was ein Nintendo-Gütesiegel schmückt.

Dies ist ein wichtiger Schritt für Universal Studios und Nintendo, insbesondere im aktuellen Klima. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der Park zu 50 Prozent ausgelastet. Aber mit der bevorstehenden Eröffnung und den Olympischen Spielen 2020, die im Sommer 2021 in Japan stattfinden sollen, ist es ein lukratives und einzigartiges Angebot, das Fans auf der ganzen Welt dazu bringen wird, durch Reifen zu springen (oder sollte das nach Münzen greifen) ?) teilnehmen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft eine Chance bekommen.

Schreiben von Mike Lowe.