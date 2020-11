Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Lärm der Starts für PlayStation 5 und Xbox Series X / S hat die Tatsache leicht überschattet, dass Sie immer noch einen Nintendo Switch oder Switch Lite kaufen und einige Spieleklassiker auf einem wunderschön gestalteten System genießen können.

Insbesondere das Switch Lite ist noch relativ neu und kann einen klaren Anspruch als eine der besten tragbaren Spielekonsolen erheben, die jemals hergestellt wurden. Es gab an diesem schwarzen Freitag ein paar Rabatte für bescheidene Beträge und die neuesten Chucks in ein paar großartigen Spielen.

Bei Amazon UK können Sie den Switch Lite, der sowohl mit Animal Crossing: New Horizons als auch mit Super Mario 3D All-Stars gebündelt ist, für 249,98 £ erwerben - wobei die Konsole normalerweise allein 199 £ kostet. Angesichts der Tatsache, dass beide Spiele sehr beliebt sind, bedeutet dies, dass Sie jedes für etwa 25 Euro auf der Konsole erhalten.

Das ist ein solides Geschäft und auch ein großartiges Paar von Spielen, um Ihre Zeit mit Nintendos tragbarem Wunder zu beginnen, zwischen einer entspannten Pause auf Ihrer eigenen Insel in Animal Crossing und dem erneuten Erleben einiger der größten 3D-Plattformer, die jemals im All- veröffentlicht wurden. Sternensammlung.

Trotzdem haben wir den Switch Lite in der letzten Woche zu niedrigeren Preisen gesehen, was es ziemlich machbar machen würde, ihn erschwinglicher als dieses Bundle zu machen. Mit der Zeit ist dies jedoch immer noch eine ziemlich sichere Sache!

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Max Freeman-Mills.