Aldi wird den Nintendo Switch ab Mitternacht zum bisher besten Preis verkaufen

(Pocket-lint) - Es wird vielleicht nicht ganz so weitreichend sein, wie es der Start der PS5 geschafft hat, aber wenn der Nintendo Switch einen wirklich großen Rabatt bekommt, kann man immer noch erwarten, dass die Leute ziemlich verrückt danach werden.

Das erwarten wir, wenn Aldi diesen Mitternacht seinen geplanten Deal live bringt, bei dem die Konsole für nur 229,99 £ erhältlich sein wird! Das ist so niedrig wie wir es noch nie gesehen haben und sicherlich der bisher beste Preis an diesem schwarzen Freitag.

Bis es live geht oder falls es bereits ausverkauft ist, sollten Sie daran denken, dass Sie den Switch bei ASDA , das die ganze Woche über live war, für nur 10 GBP mehr kaufen können, sodass keine Enttäuschung möglich ist.

Unabhängig davon, was Sie sichern können, erhalten Sie eine gesunde Ersparnis auf einer Spielekonsole, die sich als eine der besten und innovativsten aller Zeiten erwiesen hat.

Zwischen klassischen Spielen, einem wirklich erfinderischen tragbaren und angedockten Design und Steuerelementen, die je nach Spiel Bewegung und mehr nutzen können, bietet der Switch Spielern aller Art und Altersgruppen jede Menge Spaß.

Es sei daran erinnert, dass es gerade in diesem Sommer auch weltweite Engpässe bei der Konsole gab, so dass diese Rabatte angesichts des jüngsten Kampfes, überhaupt eine zu finden, noch besser sind.

Schreiben von Max Freeman-Mills.