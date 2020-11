Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie die meisten Leute inzwischen wissen, hat Nintendo noch nie große Rabatte gewährt, aber es wird immer noch ein oder zwei anständige Ersparnisse geben, um den Black Friday für Käufer in den USA zu markieren, und dieses Jahr wird es nicht anders.

Das Paket, das es niedergeschlagen hat, ist nicht gerade revolutionär - es ist der alte Klassiker der Konsole (in seiner neueren, verbesserten Batterieversion) mit einer gebündelten Kopie des endlos lohnenden Mario Kart 8 Deluxe sowie einer 3-monatigen Bonusmitgliedschaft für Nintendo Switch online.

Die Preisgestaltung ist jedoch der Schlüssel - Sie erhalten das Spiel und die Mitgliedschaft grundsätzlich kostenlos, da das Bundle die gleichen Kosten verursacht wie die Konsole normalerweise alleine.

Sie können das Bundle von Best Buy für 299 US-Dollar erhalten und sich darauf verlassen, dass Sie bald eines der besten Kart-Rennspiele genießen werden, die jemals auf einem System entwickelt wurden, das absolut keine Anzeichen einer Verlangsamung der Popularität aufweist.

Im Moment ist dies das herausragende Angebot für den Switch, aber wir werden in den kommenden Tagen nach weiteren Ausschau halten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.