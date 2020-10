Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo hat seine Botschaft bekräftigt, dass das Super Mario Bros Game & Watch, das im Rahmen von Marios Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum veröffentlicht wurde, nur in limitierter Auflage erhältlich ist. Es wird auch nach dem 31. März 2021 eingestellt.

Wenn der Vorrat aufgebraucht ist, ist das auch so. Wenn Sie also bis dahin keine in die Hände bekommen, haben Sie wahrscheinlich kein Glück - oder müssen später bei eBay deutlich mehr als die 50-Pfund-UVP aufbringen.

Die gute Nachricht ist, dass Amazon und mehrere andere Einzelhändler noch Lagerbestände zur Vorbestellung haben.

Der am 13. November erschienene Handheld Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros Special Edition sieht aus und fühlt sich an wie ein klassisches Game & Watch der 80er Jahre - sogar mit einer Mario-Version des Mono-Spiels "Ball", das so zeitgemäß ist.

Es wird jedoch tatsächlich mit einem Vollfarbdisplay geliefert und wird auch die NES-Klassiker Super Mario Bros und Super Mario Bros: The Lost Levels ausführen.

Sie erhalten auch eine Digitaluhr. Schließlich wäre es kein Game & Watch ohne die "Uhr".

Nintendo hat auch die Veröffentlichung anderer Mario-Spiele und -Produkte auf Ende März beschränkt. Die Nintendo Switch-Kollektion Super Mario 3D All-Stars ist bis dahin nur in der aktuellen Form erhältlich.

