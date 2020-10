Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo hat angekündigt, dass sein erster Themenpark, Super Nintendo World , im kommenden Frühjahr in den Universal Studios Japan in Osaka eröffnet wird. Nintendo kündigte außerdem an, im Oktober ein Mario-Café und -Laden im Hollywood-Bereich des Universal Studio Japan zu eröffnen.

Super Nintendo World sollte vor den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio eröffnet werden, obwohl sich die Eröffnung aufgrund der Pandemie letztendlich mit den Spielen verzögerte. Der mit Spannung erwartete Park bietet zahlreiche thematische Nintendo-Attraktionen sowie eine Mario Kart-Fahrt.

Außerdem wird der Park intelligente Armbänder verwenden, die mit einer mobilen App verbunden sind, damit Besucher an einem Münzsammelspiel teilnehmen können.

Universal Studios und Nintendo haben angekündigt, ähnliche Erlebnisse in den Parks von Orlando, Hollywood und Singapur zu eröffnen.

Im neuen Mario-Café können Sie Lebensmittel wie Pfannkuchensandwiches von Mario und Luigi sowie ein Super-Pilz-Getränk bestellen, während im Geschäft Waren wie T-Shirts verkauft werden. Tatsächlich konzentrierte sich Nintendos Ankündigung der verspäteten Eröffnung von Super Nintendo World hauptsächlich auf das Café und den Laden. Das Unternehmen hat mehrere Darstellungen veröffentlicht, wie die Räume aussehen und was Sie dort kaufen können.

Das Mario-Café und der Mario-Laden sollen am 16. Oktober 2020 im Hollywood-Bereich des Universal Studio Japan eröffnet werden. Super Nintendo World wird voraussichtlich etwa sechs Monate später, irgendwann im Frühjahr 2021, eröffnet.

Schreiben von Maggie Tillman.