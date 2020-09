Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo hat viele Träume verwirklicht, als es vor ein paar Wochen Super Mario 3D All Stars ankündigte und bestätigte, dass drei absolut beliebte klassische 3D Mario-Spiele in gestochen scharfer HD-Qualität auf den Switch kamen.

Zwischen dem Super Mario 64 des Nintendo 64, dem Super Mario Sunshine des GameCube und dem Super Mario Galaxy der Wii werden drei der berühmtesten Spiele des Firmenmaskottchens auf dem Switch eintreffen, und das hat allein schon genug Feierlichkeit ausgelöst.

Jetzt jedoch scheinen die Leute das Spiel vor seiner Veröffentlichung am Freitag in den Griff zu bekommen, und es wird ein wenig untersucht, wie Nintendo diese Spiele von drei älteren Konsolen auf seiner neuen Hardware zum Laufen gebracht hat.

Es scheint, dass in allen drei Fällen ein gewisser Grad an Emulation stattfindet und nicht ein vollständiger Port für die Architektur des Switch. Das ist nicht besonders überraschend, da es für Nintendo logischerweise die einfachste Möglichkeit ist, diese Spiele zum Laufen zu bringen, ohne dafür massive Ressourcen bereitzustellen.

Super Mario 3D All Stars ist ins Internet gelangt.



Es scheint, dass alle Spiele emuliert sind.



Galaxy und Sunshine laufen unter einem Wii- und GameCube-Emulator namens "hagi" (?), Der möglicherweise von NERD (Nintendo of Europe Division) hergestellt wurde.



Mario 64 läuft unter einem N64-Emulator. Keine Ahnung was.