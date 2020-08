Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Internet ist über einen offiziellen Tweet von Nintendo in die Luft gesprengt worden, der zeigt, wie Mario im warmen, strahlenden Sonnenschein badet.

Mit Temperaturen, die in Großbritannien und anderen europäischen Ländern Rekordhöhen erreichten, veröffentlichte Nintendo Europe ein Bild von Mario, der sich am Strand entspannt, mit den Worten "Bleib cool, Mario". Das Internet geriet bald darauf in Raserei, und viele glaubten, es sei ein Hinweis darauf, dass bald ein vielgerüchteter Remaster oder Port von Mario Sunshine für den Ninetendo Switch veröffentlicht wird .

Wir haben zum ersten Mal über Pläne von Nintendo berichtet , seinen Backkatalog mit Super Mario-Spielen im März zu veröffentlichen, aber seitdem ist wenig anderes zu hören. Die Spiele, einschließlich Super Mario Sunshine HD (ursprünglich auf GameCube) und der Wii-Klassiker Super Mario Galaxy, sollen anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des kleinen Klempners auf dem Switch verfügbar gemacht werden, Nintendo muss jedoch noch bestätigt werden.

Deshalb glauben viele Fans, dass dieses Bild der erste Hinweis darauf sein könnte, dass die Gerüchte wahr sind.

Es ist nur ein Schraubenschlüssel in Arbeit - Nintendo twittert anscheinend jeden Sommer ein Bild von Mario.

Laut Nintendo Life hatte das letztjährige Bild - von Mario in einem Sommerhemd - sogar das Wort "Sonnenschein" in der Post. Und das war nichts.

Auch muss Mario ein wenig #summer Urlaub! Egal wohin Ihre Sommer-Odyssee Sie geführt hat, wir hoffen, sie war voller Sonnenschein! pic.twitter.com/rq5DK4XCr9 - Nintendo of America (@NintendoAmerica), 22. August 2019

Der diesjährige Tweet könnte also leider nur ein roter Hering sein. Trotzdem können wir nur hoffen.

Schreiben von Rik Henderson.