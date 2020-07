Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo wird am Donnerstag, den 30. Juli, das nächste große Update für Animal Crossing: New Horizons veröffentlichen und eine häufig nachgefragte Funktion hinzufügen: Insel-Backup.

Das Animal Crossing Sommer Update vol. 2 beinhaltet die lang erwartete Möglichkeit, Ihre Insel in der Cloud zu sichern und wieder herzustellen, falls Sie Ihren Switch verlieren oder beschädigen oder ihn stehlen lassen.

Dies bedeutet nicht, dass Sie dieselbe Insel auf verschiedenen Switch-Geräten spielen können. Im schlimmsten Fall können Sie Ihren Fortschritt jedoch auf eine neue Konsole herunterladen. Sie benötigen eine Nintendo Switch Online- Mitgliedschaft, um die Insel in der Cloud zu sichern und den Modus zu aktivieren.

Nintendo hat noch nicht die Möglichkeit hinzugefügt, Benutzer zu verschieben und Daten auf einem neuen System zu speichern, sagte jedoch, dass dies noch für später in diesem Jahr geplant ist. Weitere Informationen finden Sie auf der Kundensupport-Website von Nintendo .

Neben dem Insel-Backup enthält das neue Update Feuerwerksshows, die jeden Sonntagabend im August ab 19 Uhr vor Ort im Spiel stattfinden.

Und Träumen kommt zu Animal Crossing. Spieler können ein Nickerchen auf einem Bett in ihrem Haus machen und in einem seltsamen Reich landen, in dem sie Luna treffen werden.

Sie wird die Möglichkeit bieten, andere Inseln als Traum zu besuchen. Spieler, die teilnehmen möchten, können Traumadressen für ihre Inseln teilen. Wenn sie sich von den üblichen Besuchen unterscheiden, ist alles, was beim Träumen auf einer anderen Insel getan wird, nicht dauerhaft.

Auf dieses neueste Update folgt später in diesem Jahr ein Herbst-Update.

Schreiben von Rik Henderson.