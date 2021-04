Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Barrierefreiheit war in den letzten Jahren dankenswerterweise ein Schwerpunkt in der Spielebranche, da sich alle großen Konsolenhersteller einiger einfacher Schritte bewusst geworden sind, die sie unternehmen können, um ihre Spiele für alle einfacher zu spielen.

Während Microsoft mit dem Xbox Adaptive Controller einen wirklich beeindruckenden Weg eingeschlagen hat, der die Steuerung von Spielen zu einem grenzenlos anpassbaren Geschäft macht, hat Nintendo kürzlich die Software des Switch mit einer wichtigen Änderung aktualisiert, die ebenfalls viel Gutes bringt - das Neuzuordnen von Schaltflächen.

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Sie jetzt ändern können, welche Tasten welche Funktionen auf dem Joy-Cons- und Pro-Controller des Switch aktivieren. Dies ist äußerst nützlich, wenn bestimmte Tasten auf einem Controller für Sie schwieriger zu verwenden sind, z. B. die Trigger.

Die Neuzuordnung ist jedoch nur auf offiziellen Nintendo-Controllern verfügbar. Dies bedeutet, dass sie nicht funktioniert, wenn Sie ein paar Dollar gespart haben, indem Sie sich für eine Alternative eines Drittanbieters entschieden haben. Es funktioniert für Joy-Con-Controller, den Nintendo Switch Pro-Controller und die integrierten Tasten des Switch Lite.

Sie können für jeden Controller fünf "Lieblings" -Profile von Tastenlayouts speichern, zwischen denen Sie dann schneller wechseln können. Dies bedeutet, dass Sie einige verschiedene Layouts für verschiedene Spiele einrichten können, die Sie spielen.

Das Beste ist, dass es nicht schwierig ist, einen Prozess zu initiieren. Befolgen Sie einfach die unten beschriebenen Schritte, um Ihre eigenen benutzerdefinierten Steuerungsschemata zu erstellen, wie Sie möchten.

Tippen Sie im Home-Menü Ihres Switch oder Switch Lite auf das Zahnrad Einstellungen, um das Menü Einstellungen aufzurufen



Gehen Sie zu Controller und Sensoren und tippen Sie auf das Untermenü



Tippen Sie auf Change Button Mapping, wählen Sie den Controller aus, den Sie neu zuordnen möchten, und tippen Sie auf Change



Wählen Sie nacheinander die einzelnen Schaltflächen aus und wählen Sie eine neu zugeordnete Option aus, um sie zuzuordnen



Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Fertig



Wenn Sie die Konfiguration speichern möchten, tippen Sie auf Als Voreinstellung speichern



Tippen Sie auf Zurücksetzen, um den Controller auf das Standardlayout zurückzusetzen

Das ist alles, was es zu tun gibt. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Steuerelemente so oft oder so wenig neu zuordnen, wie es erforderlich ist. Dies entspricht den Einstellungen, die hoffentlich in Kürze in der Branche Standard sind.

Schreiben von Max Freeman-Mills.