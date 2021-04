Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der nettesten Features von Animal Crossing: New Horizons heißt NookPhone. Es ist eigentlich ein Smartphone-ähnliches Gerät, das Tom Nook Ihnen kurz nach dem Einzug in Ihr Inselhaus zur Verfügung stellt. Das NookPhone verfügt über Apps, einschließlich einer Kamera, mit der Sie Screenshots Ihres Gameplays machen können.

Animal Crossing: New Horizons war eines der Top-Spiele des Jahres 2020 und ist auch ein Jahr nach seiner Veröffentlichung noch stark. Darin spielen Sie die Rolle eines Menschen, der auf eine mit Tieren gefüllte Insel zieht, um den Prozess der Schaffung eines Lebens für sich selbst zu beginnen. Sie können ein Haus bauen und entscheiden, wie Sie es einrichten möchten. Aber einer der besten Teile von Animal Crossing ist die Möglichkeit, die Erfahrung mit Freunden zu teilen, egal ob es sich um die hässlichsten Nachbarn auf Ihrer Insel handelt oder um Ihre tadellosen Fähigkeiten im Bereich Innenarchitektur.

Dann ist das NookPhone praktisch - denn Sie können damit Screenshots Ihres Zuhauses machen, um sie mit anderen zu teilen.

Der Zugriff auf die Kamera-App des NookPhone ist ganz einfach:

Drücken Sie einfach den linken Auslöser, um Ihr NookPhone zu öffnen. Die erste Anwendung oben links in Ihrem NookPhone-Menü ist die Kamera-App. Öffnen Sie die Kamera und ein HUD (Heads-up-Display) wird auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Hier werden alle Ihre Optionen angezeigt, einschließlich Filter, Zoom und Rahmen. Wenn Sie die Szene eingerichtet haben, nehmen Sie Ihr Foto auf, indem Sie die Taste + drücken Sie können Ihren Charakter mit der rechten Stoßstange in die Kamera schauen lassen.

Der offizielle Twitter-Account von Animal Crossing hat tatsächlich ein Video geteilt, um zu zeigen, wie die Kamera-App von NookPhone funktioniert:

NookPhone Apps

Mit der Kamera-App können Sie Fotos Ihres täglichen Lebens aufnehmen, die dann im Album auf Ihrem #NintendoSwitch gespeichert werden . Mit Zoom-Steuerelementen und Filtern können Sie ganz einfach genau die Aufnahmen machen, die Sie wollen! Gute Nachrichten für Leute, die ihre Inselerinnerungen festhalten möchten, hm? pic.twitter.com/E3lyRUUCxa - Tom Nook (@animalcrossing), 10. März 2020

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 17 April 2021

Sie finden alle Ihre Screenshots in Ihrem Nintendo-Album:

Öffnen Sie Ihren Nintendo für den Startbildschirm. Finden Sie die blaue Album-Anwendung, die unter Ihrer Liste der Spiele verfügbar ist.

Mit NookPhone in New Horizons können Sie neben Screenshots auch Nook Miles nachverfolgen - oder Punkte, die Sie sammeln, wenn Sie Aufgaben wie das Sammeln von Unkraut erledigen. Und Sie können das NookPhone verwenden, um andere Spieler auf Ihrer Insel für einen Koop-Sesh anzurufen. Das Spiel unterstützt auch NookLink. Dies ist in der NSO-App enthalten und ermöglicht es Ihnen, mit anderen Spielern per Sprache und Text zu chatten.

Weitere Tipps und Tricks zu Animal Crossing finden Sie in unserem New Horizons-Leitfaden für Anfänger . Oder lesen Sie einfach unseren Testbericht zum Spiel .

Schreiben von Maggie Tillman.