Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Nintendo wird am Montag, den 20. Juli 2020, eine neue Direct-Präsentation streamen. Es handelt sich um eine mundgerechte Präsentation, die anscheinend etwa 10 Minuten dauern wird, einen Nintendo Direct Mini mit dem Untertitel "Partner Showcase".

Es wird erwartet, dass das Video einige weitere Details (und möglicherweise Veröffentlichungstermine) für einige Spiele von Drittanbietern enthält, die zum Nintendo Switch kommen. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich keine Neuigkeiten über große Nintendo-Veröffentlichungen wie bevorstehende Pokémon-Spiele oder The Legend of Zelda: Der Atem der Wildnis 2 gibt.

Der aufgezeichnete Stream wird heute um 15.00 Uhr GMT ausgestrahlt.

Am 20. Juli werden wir das erste #NintendoDirect Mini: Partner Showcase vorstellen , eine Reihe, die sich auf Titel unserer Entwicklungs- und Verlagspartner konzentriert. Wir werden ein paar Updates zu einer kleinen Gruppe von bereits angekündigten # NintendoSwitch- Spielen veröffentlichen. Schauen Sie sich die vollständige Video-Version um 7 Uhr morgens an. pic.twitter.com/GbEbxVL6fD - Nintendo of America (@NintendoAmerica), 20. Juli 2020

Hier sind die Ortszeiten, die Sie in Ihr Tagebuch eintragen können:

Westküste der USA: 7.00 Uhr PT

Ostküste der USA: 10.00 Uhr ET

Großbritannien: 15.00 Uhr GMT

Mitteleuropa: 16.00 Uhr MEZ

Die Show dauert ungefähr 10 Minuten und ist auf YouTube, oben eingebettet.

Es wird auch auf der Nintendo Direct-Website und über den YouTube-Kanal von Nintendo UK verfügbar sein .

Es gibt einige Dinge, die in diesem Video auftauchen könnten, aber wir wissen, dass es sich nur um Spiele von Drittanbietern handeln sollte. Das heißt, es könnte Spiele wie Bravely Default II oder Doom Eternal berühren (die noch nicht auf dem Switch erschienen sind). Es gibt eine Reihe weiterer erwarteter Spiele, darunter Hollow Knight: Silksong und No More Heroes III. Wir sind also gespannt, was Nintendo für uns bereithält.

