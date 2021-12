Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Nintendo Switch ist seit ihrer Einführung im Frühjahr 2017 ein riesiger Erfolg und wird auch nach der Einführung der PS5 und Xbox Series X regelmäßig bei mehreren Händlern ausverkauft. Jetzt gibt es neue Versionen in Form von Switch Lite und Switch OLED , auch.

Es war auch Gastgeber für einige erstaunliche Spiele, darunter The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Super Mario Odyssey und Super Smash Bros. Ultimate, und weitere werden folgen.

Aber wenn Sie einen eigenen Switch haben, was können Sie damit anderes tun, als Spiele zu spielen? Und welche Tipps und Tricks können Sie lernen, um die Erfahrung zu verbessern? Weiter lesen.

Wenn Sie ein Elternteil sind und einem Kind einen Nintendo Switch gekauft haben oder erwarten, dass er von der ganzen Familie gespielt wird, gibt es einige großartige Möglichkeiten, Altersbeschränkungen und Kommunikationsoptionen für jüngere Kinder festzulegen. Nintendo bietet eine Kindersicherung auf der Konsole selbst und über eine separate Anwendung für iOS und Android.

So richten Sie sie ein:

Gehen Sie auf dem Hauptbildschirm zur Option Systemeinstellungen, entweder im Handheld- oder im angedockten Modus. Scrollen Sie in der linken Leiste nach unten zur Option Kindersicherung und klicken Sie auf (oder tippen Sie auf, wenn Sie den Touchscreen verwenden). Klicken Sie auf Kindersicherungseinstellungen, das markierte Feld auf der rechten Seite des Bildschirms. Dies öffnet eine Seite, die zwei Optionen bietet: Sie können entweder eine einfache Kindersicherung einstellen, indem Sie das Gameplay nach Alter einschränken, sodass nur Spiele mit einer bestimmten Bewertung gespielt werden können, oder Sie können eine komplexere Kindersicherung über eine spezielle Smartphone-App für das iPhone einstellen oder Android. Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gameplay auf der Konsole selbst einzuschränken, können Sie die Altersgrenzen verschiedener Funktionen festlegen, beispielsweise der Spiele und ob der Benutzer auf der Switch aufgenommene Screenshots in sozialen Netzwerken posten darf. Auch die Kommunikation mit anderen Spielern kann eingeschränkt werden. Es ist möglich, Ihren Nintendo-Account mit dem Nintendo Switch-Profil eines Kindes zu verknüpfen, damit es Spiele im Online-Nintendo eShop kaufen kann. Wenn Sie diese Option installiert haben, können Sie diese auch einschränken. Die Anweisungen befinden sich in diesem Fall auf dem Switch. Zur Auswahl stehen die Einschränkungsstufen Teen, Child, Young Child oder Sie können die Optionen selbst anpassen. Sie können Optionen auch über die Nintendo Switch-Kindersicherungs-App für iPhone und Android festlegen. Laden Sie es von Ihrem entsprechenden App Store auf Ihr Smartphone herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie müssen es über einen gesendeten Code mit Ihrem Nintendo-Account und dem Switch verknüpfen. Es ist sehr einfach zu folgen. Nach der Verknüpfung können Sie mit der App nicht nur die Inhaltsbeschränkungen gemäß den Optionen auf der Konsole selbst festlegen, sondern auch die Spielzeit eines Kindes festlegen. Die Konsole lässt sie nicht über den festgelegten Zeitraum hinaus spielen. Dies kann auch pro Profil eingestellt werden, da Sie auf dem Nintendo Switch selbst verschiedene Profile einrichten können. Dies geschieht bei der ersten Verwendung der Konsole. Alternativ können Sie in den Systemeinstellungen unter dem Reiter "Benutzer" neue "Benutzer" hinzufügen.

Wenn Sie Ihren Nintendo Switch zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, ein Profil einzurichten, ein Symbol auszuwählen und sogar ein Nintendo Store-Konto einzurichten.

Wenn Sie Ihren Avatar später jedoch ändern möchten, müssen Sie nur auf Ihre Profilseite gehen, indem Sie auf Ihr Symbol oben links im Bildschirm tippen, nach unten zu "Benutzereinstellungen" und zu "Symbol bearbeiten" gehen. Dort finden Sie viele Nintendo-Charaktere zur Auswahl oder Sie können ein Mii auswählen oder erstellen.

Der Nintendo Switch ist nicht regional gesperrt, sodass Sie Spiele technisch gesehen überall auf der Welt kaufen und unabhängig von ihrer Herkunft auf Ihrer Konsole spielen können.

Wenn Sie jedoch einen digitalen Einlösecode aus einem anderen Land kaufen, müssen Sie einige Schritte durchlaufen, damit er funktioniert.

Zuerst müssen Sie ein Profil in dem Land einrichten, aus dem das Spiel stammt. Nur Profile aus einem bestimmten Land können den spezifischen Online-eShop betreten, um den Code dieses Landes einzulösen. Zum Glück ist es kostenlos und hat keinen Einfluss auf Ihr Hauptprofil.

Gehen Sie zu Systemeinstellungen und dann zu Benutzer. Tippen Sie auf Neuen Benutzer hinzufügen und Sie werden aufgefordert, ein Symbol und einen Spitznamen für das neue Profil festzulegen. Danach müssen Sie einen neuen Benutzer online über ein Smartphone, Tablet oder PC registrieren. Sie werden durch den Prozess geführt, wobei Ihnen die Konsole und die Online-Website Anweisungen geben.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine freie E-Mail-Adresse zur Hand haben, da diese verifiziert werden muss. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das Land des Profils richtig auswählen - d. das Land, aus dem das Spiel stammt.

Nach der Erstellung können Sie sich mit dem neuen Profil beim eShop auf Ihrem Switch anmelden und sehen, dass die Währung geändert wurde. Sie können Ihren Code über die Menüoption in der Seitenleiste einlösen.

Das Schöne daran ist, dass ein Spiel, sobald es heruntergeladen wurde, von jedem der Profile auf dem Switch gespielt werden kann, sodass Sie Ihren ursprünglichen Benutzernamen verwenden können. Sie müssen sich nur daran erinnern, dass Sie beim Löschen des erstellten Profils den Zugriff auf das ihm zugewiesene heruntergeladene Spiel verlieren.

Sie müssen Nintendo Switch Online abonnieren, um die überwiegende Mehrheit der Online-Multiplayer-Spiele zu spielen. Es kostet £ 3,49 pro Monat (oder £ 6,99 für drei Monate, £ 17,99 für ein Jahr).

squirrel_widget_173043

Einige sind kostenlos online spielbar und erfordern keine Mitgliedschaft – wie Fortnite – aber die meisten sind es nicht.

Sie müssen auch vertrauenswürdige Freunde hinzufügen, um direkt online gegen sie zu spielen.

Dies geschieht, indem Sie diejenigen hinzufügen, mit denen Sie zuvor auf anderen Nintendo-Konsolen gespielt haben, oder über einen "Freundescode" - einen 16-stelligen eindeutigen Code, den ein Freund Ihnen geben kann. Ebenso können Sie Ihren Code im Gegenzug einem Freund geben.

Sie finden es auf Ihrer Profilseite auf Ihrer Konsole - ärgerlicherweise können Sie dies nicht online auf Ihrem Telefon oder Computer finden. Um einen Freundescode hinzuzufügen, müssen Sie in den Profileinstellungen auf die Option „Freund hinzufügen“ gehen und auf „Mit Freundescode suchen“ tippen.

Unter dem hinteren Ständer der Konsole befindet sich ein microSD-Kartensteckplatz, und wir empfehlen Ihnen dringend, eine Karte zu kaufen, um sie einzulegen, sonst wird Ihnen bald der Speicherplatz ausgehen.

Spiele auf Nintendo Switch können, auch wenn Sie Cartridge-Versionen gekauft haben, mehrere Gigabyte beanspruchen. The Elder Scrolls: Skyrim zum Beispiel benötigt mehr als 14 GB und wenn man bedenkt, dass die Switch nur 32 GB internen Speicher (64 GB auf der Switch OLED) hat, von denen etwas mehr als 25 GB nutzbar sind, wird ein Spiel mehr als die Hälfte ausfüllen die Fahrt.

Die digitale Version von LA Noire benötigt allein 29 GB, Sie benötigen also eine microSD-Karte, um sie herunterzuladen und abzuspielen.

Zum Glück kann der Switch viele Arten von microSD-Karten akzeptieren, und sie müssen nicht die Bank sprengen.

squirrel_widget_173152

Es unterstützt microSD-, microSDHC- und microSDXC-Standards bis zur UHS-I-Klassifizierung. Je schneller die Karte, desto besser die Leistung, aber wir verwenden die obige Samsung Evo 128GB-Karte und sie macht den Trick wunderbar, ohne zu viel zu kosten. Andere Speichergrößen sind ebenfalls verfügbar.

Das Schöne am Nintendo Switch ist, dass Sie ihn nicht nur zu Hause auf einem großen Bildschirm spielen, sondern auch auf Reisen damit spielen können. Die Akkulaufzeit wird in diesem Fall jedoch etwas eingeschränkt sein, da die durchschnittliche Lebensdauer einer einzigen Ladung zwischen drei und vier Stunden Spielzeit liegt.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, den Akku etwas länger zu entlasten, indem Sie die Helligkeit des Bildschirms auf der Einstellungsseite anpassen. Die Konsole verfügt über eine automatische Helligkeitseinstellung, die standardmäßig aktiviert ist, aber Sie können sie deaktivieren und die Helligkeit nach unten schieben, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Sie können die Controller-Vibration auch in den Systemeinstellungen deaktivieren – unter „Controller und Sensoren“ – was auch dazu beiträgt, die Batterielebensdauer zu verlängern.

Planen Sie eine längere Bahn- oder Flugreise, halten Sie am besten auch einen tragbaren Akku bereit, um Ihre Konsole unterwegs aufzuladen. Zum Glück können Sie heutzutage einen günstig bekommen, und wenn man bedenkt, dass der Switch einen 4.310-mAh-Akku enthält, laden viele von ihnen Ihre Konsole zweimal oder öfter auf, bevor sie selbst wieder aufgeladen werden müssen.

Die Tragbarkeit des Switches bedeutet, dass er leicht gefährdet ist – Sie werden ihn ständig in und aus seinem Dock nehmen und überall herumtragen. Unsere erste große Empfehlung ist, einen Displayschutz zu kaufen, der überhaupt nicht teuer sein muss.

squirrel_widget_173151

Wir haben diese Protektoren von amFilm verwendet und sie sind einfach anzubringen und zuverlässig. Wir wurden von ihnen vor mehreren Rissen und Kratzern bewahrt, was wirklich alles ist, was Sie sich wünschen können.

squirrel_widget_173162

Eine Hülle ist auch eine gute Idee, wenn Sie die Anpassungsfähigkeit des Switches nutzen möchten. Uns gefällt dieses schlanke Angebot von Tomtoc, das das Nötigste auf Reisen sicher verwahrt. Andere, größere Koffer sind erhältlich, um mehr Zubehör und Controller zu verstauen.

Es gibt nichts Besseres, als ein Spiel zu kaufen, es herunterzuladen und jederzeit spielen zu können, ohne die Kassette ausgraben zu müssen, aber es gibt einige Vorteile, die physischen Kopien zu kaufen, anstatt den Nintendo eShop zu verwenden.

Der erste ist der Preis. Spiele im Nintendo eShop können oft deutlich teurer sein als beispielsweise bei Amazon .

Zweitens kann das Herunterladen und Installieren von Spielen je nach Breitbandgeschwindigkeit zu Hause eine Weile dauern. Selbst für einige physische Kopien muss sowieso ein Teil des Spiels heruntergeladen werden – plus Updates und Day-One-Patches –, aber ein paar Gigs werden weniger Zeit als 20 GB oder mehr in Anspruch nehmen.

Schließlich können digitale Downloads, wie oben erläutert, viel Speicherplatz beanspruchen, und wenn Sie keine kräftige microSD-Karte haben, werden Sie die Kapazität schnell füllen.

squirrel_widget_173153

Während die mitgelieferten Joy-Cons als separater Controller mit dem Grip gut funktionieren, empfehlen wir Ihnen, sich einen Pro-Controller zu gönnen, wenn Sie vorhaben, Spiele auf einem großen Bildschirm zu spielen, wenn er angedockt ist.

Natürlich brauchen Motion-Spiele keinen wirklich, aber Spiele wie Zelda: Breath of the Wild und Skyrim spielen sich mit dem offiziellen Controller besser.

Ein weiterer Kauf, den Sie möglicherweise in Betracht ziehen sollten, wenn Sie Ihren Switch in mehr als einem Raum spielen möchten, ist ein zweites Dock. Ja, der Switch selbst wird mit einem Bildschirm geliefert und ist tragbar, aber wenn Sie ihn auf verschiedenen Fernsehern z .

Sie können die offizielle Nintendo-Version für etwa 100 £ kaufen, aber es gibt auch andere Versionen von Drittanbietern für weniger – manchmal mehr als die Hälfte des Preises. Stellen Sie nur sicher, dass Sie sich für eines mit einem in der Beschreibung aufgeführten "Chip" oder "Motherboard" entscheiden, da es sonst Ihre Konsole auflädt, aber kein Video an einen Fernseher ausgibt.

Eine weitere Option, um sicherzustellen, dass auch unterwegs TV-Wiedergabe in Reichweite ist, besteht darin, eine tragbare Docking-Option zu kaufen. Diese lassen Sie im Handumdrehen an einen Fernseher anschließen, ohne ein Dock zum Sitzen zu benötigen, und sind eine großartige Möglichkeit, sich anzuschließen, ohne ein sperriges Dock an sich zu benötigen. Sie sind auch schön und erschwinglich.

squirrel_widget_173154

Der Switch ist lange genug auf dem Markt, sodass es absolut unzählige Zubehörteile für die Konsole gibt, offiziell und anderweitig. Wenn Sie Bluetooth-Audio oder Lenkradgriffe oder Hüllen wünschen, die den Akku aufladen, finden Sie all dies und mehr da draußen.

Praktischerweise haben wir eine Liste mit einigen der besten Switch-Zubehörteile auf dem Markt. Schauen Sie sich diese also unbedingt an, wenn Sie nach Inspiration suchen.