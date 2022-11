Netflix macht ernst mit der Entwicklung eines Triple-A-PC-Spiels

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix hat bereits seinen Zeh in die Welt der Spiele auf dem Handy und über seine TV-App getaucht, aber jetzt ist es bereit, sich an ein Triple-A-PC-Spiel zu wagen.

Das Unternehmen, das seine Anfänge mit dem Verkauf von DVDs machte, bevor es sich zu dem riesigen Content-Streaming-Unternehmen entwickelte, das es heute ist, ist Berichten zufolge bereit, einen Game Director einzustellen, der in einem neuen Studio in Los Angeles an einem "brandneuen AAA-PC-Spiel" arbeiten soll. Dieses Netflix-Studio wird von Chacko Sonny geleitet werden, der zuvor für Overwatch verantwortlich war.

In der Stellenanzeige heißt es, dass jemand gesucht wird, der "Erfahrung mit FPS- und/oder Third-Person-Shooter-Spielen" hat, wobei Erfahrungen mit Live-Services und sozialen Systemen ebenfalls von Vorteil sind. N00bs müssen sich allerdings nicht bewerben, denn Netflix wünscht sich jemanden mit "mindestens 10 Jahren Erfahrung im Spieldesign, einschließlich Erfahrung als Creative Director, Game Director oder einer vergleichbaren Führungsrolle im Design".

Es wird vermutet, dass das neue Spiel ohne In-App-Käufe auskommt und stattdessen hinter dem Netflix-Abonnement angesiedelt sein wird, was bedeutet, dass es möglicherweise auch nicht als eigenständiger Kauf erhältlich sein wird. Wenn sich diese Triple-A-Hoffnungen als richtig erweisen, könnte das für Nicht-Netflix-Abonnenten, die sehen wollen, was es mit dem ganzen Trubel auf sich hat, ein echtes Problem darstellen.

Dies ist nicht das einzige Anzeichen dafür, dass Netflix sich als Spielehersteller versteht. In Helsinki, Finnland, wurde bereits ein neues Studio eingerichtet, und das Unternehmen hat kürzlich Spry Fox gekauft, nachdem es bereits Next Games und Boss Fight Entertainment übernommen hatte.

Schreiben von Oliver Haslam.