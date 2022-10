Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix denkt über die Einführung eines Cloud-Gaming-Dienstes nach.

Der Streaming-Gigant, der mit einigen mobilen Spielen mit dem Gaming liebäugelt, hat deutlich gemacht, dass er darüber nachdenkt, über iOS und Android hinauszugehen und Menschen auf ihren PCs und Fernsehern zu erreichen. Ironischerweise gab Google kürzlich bekannt, dass es sein Cloud-Gaming-Projekt Stadia aufgibt. Nichtsdestotrotz erklärte Mike Verdu, VP of Games bei Netflix, gegenüber TechCrunch auf der Disrupt, dass das Unternehmen seinen Abonnenten die Möglichkeit geben will, über die Cloud zu spielen.

"Wir untersuchen sehr ernsthaft ein Cloud-Gaming-Angebot, damit wir Mitglieder auf Fernsehern und PCs erreichen können", sagte Verdu. "Wir werden das genauso angehen, wie wir es mit dem Handy gemacht haben, nämlich klein anfangen, bescheiden sein, nachdenken und dann ausbauen. Aber es ist ein Schritt, von dem wir denken, dass wir ihn machen sollten, um die Mitglieder dort zu treffen, wo sie sind, auf den Geräten, auf denen sie Netflix konsumieren".

Gleichzeitig hat Netflix bekannt gegeben, dass es 55 weitere Spiele in der Entwicklung hat. In seinem jüngsten Brief an die Aktionäre sagte Netflix:

"Neben Fernsehen und Filmen feiern wir bald das einjährige Jubiläum unseres Spieleangebots. Wie wir bereits gesagt haben, wird dies eine mehrjährige Reise für uns sein, um zu lernen, wie wir die Spieler zufrieden stellen können. Im ersten Jahr ging es darum, unsere Spielinfrastruktur aufzubauen und zu verstehen, wie unsere Mitglieder mit Spielen interagieren. Inzwischen haben wir 35 Spiele im Angebot (alle sind in jedem Netflix-Abonnement enthalten, ohne Werbung im Spiel oder In-App-Käufe), und wir sehen einige ermutigende Anzeichen dafür, dass der Spielspaß zu einer höheren Kundenbindung führt. Mit 55 weiteren Spielen in der Entwicklung, einschließlich weiterer Spiele, die auf Netflix-IP basieren, konzentrieren wir uns in den nächsten Jahren darauf, Spielehits zu entwickeln, die unsere Spiele-Initiative auf die nächste Stufe heben werden. Generell sehen wir eine große Chance bei Inhalten, die sich zwischen Fernsehen, Film und Spielen bewegen. Nach dem Start des Anime Cyberpunk: Edgerunners (49 Millionen gesehene Stunden) im dritten Quartal ist die Nutzung des Spiels von CD Projekt auf dem PC zum Beispiel stark angestiegen.

Die Handyspiele von Netflix sind verfügbar, wenn Sie sich bei Ihrem Netflix-Profil anmelden. Pocket-lint hat einen Leitfaden, der erklärt, wie sie funktionieren. Wenn Sie die Netflix-App auf Ihrem Handy öffnen, sehen Sie eine Spiele-Reihe und eine Spiele-Registerkarte, auf der Sie neue Spiele zum Herunterladen auswählen können. Auf Tablets sehen Sie die Spiele-Reihe oder können Spiele aus dem Dropdown-Menü auswählen, um sie zu spielen.

Auf die Frage, wie Netflix das Schicksal von Stadia vermeiden kann, das trotz der Macht von Google im Rücken und der unglaublichen Streaming-Technologie, die das Ganze antreibt, nicht durchstarten konnte, sagte Verdu, dass Netflix die Spielefunktionen als "Mehrwert" für sein Geschäftsmodell betrachtet. "Wir verlangen nicht, dass man ein Abonnement als Konsolenersatz abschließt, es ist also ein völlig anderes Geschäftsmodell... Wir hoffen, dass es mit der Zeit zu einer ganz natürlichen Art wird, Spiele zu spielen, wo immer man auch ist." Verdu verriet auch, dass Netflix ein Spielestudio in Kalifornien eröffnen wird. Es wird von Chacko Sonny geleitet werden, der zuvor als Executive Producer bei Activision Blizzard tätig war.

Bislang hat Netflix noch keine Pläne zur Monetarisierung von Spielen bekannt gegeben. Die Spiele können kostenlos auf Ihr Gerät heruntergeladen werden und sind frei von Werbung und In-App-Käufen. Aber Sie brauchen ein Netflix-Abonnement.

Schreiben von Maggie Tillman.