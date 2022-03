Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix Games ist auf dem Vormarsch, denn der Streaming-Dienst baut sein Spieleangebot weiter aus. Der erste Ego-Shooter (FPS) des Herausgebers, Into The Dead 2: Unleashed, entwickelt von PikPok, wird in naher Zukunft veröffentlicht werden.

Als Teil eines Netflix-Abonnements erhalten Sie Zugang zu Netflix Games auf Ihren Google Android- und Apple iOS-Geräten, was den Zugang einfach macht - Sie brauchen keinen PC oder eine Konsole, um zu spielen - und es gibt keine Werbung, keine zusätzlichen Gebühren oder In-App-Käufe, um sicherzustellen, dass die Kosten auf nichts anderes als Ihre monatliche Gebühr beschränkt sind.

Netflix Games ging im November 2021 weltweit an den Start. Es ist also noch sehr früh für die Plattform, aber um erfolgreich zu sein, muss das Unternehmen einige größere und mutigere Titel in den Vordergrund stellen. Es sind bereits 14 Titel verfügbar, zwei weitere - This Is A True Story (Frosty Pop) und Shatter Remastered (PikPok) - kommen am 22. März hinzu, so dass insgesamt 16 Titel verfügbar sind, während Into The Dead 2: Unleashed später erscheint und insgesamt 17 Titel umfasst.

Sie können die Spiele direkt über die Netflix-App herunterladen, aber wenn Sie es besonders eilig haben, werden die direkten Downloads über die entsprechenden Apple Store- und Google Play Store-Apps vier Stunden früher erscheinen (um 18:00 Uhr britischer Zeit).

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Kann die Plattform zusätzliche Abonnenten an Bord holen, um sicherzustellen, dass der Streaming-Dienst den Test der Zeit besteht? In letzter Zeit wurden die Preise regelmäßig erhöht, so dass ein breiteres Netz an Serviceangeboten sicherlich eine Möglichkeit ist, Stabilität zu schaffen.

Schreiben von Mike Lowe.