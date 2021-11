Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix hat Mobile Gaming in ausgewählten Märkten getestet und bringt jetzt seine ersten Spiele weltweit auf den Markt.

„Ob Sie sich nach einem Gelegenheitsspiel sehnen, bei dem Sie von vorne beginnen können, oder nach einem immersiven Erlebnis, mit dem Sie tiefer in Ihre U-Geschichten eintauchen können, wir möchten damit beginnen, eine Spielebibliothek aufzubauen, die für jeden etwas bietet“, kündigte Netflix an . "Wir stehen noch am Anfang, um ein großartiges Spielerlebnis zu schaffen".

Derzeit hat Netflix keine Pläne zur Monetarisierung seiner Spiele angekündigt. Sie können kostenlos auf Ihr Gerät heruntergeladen werden und sind frei von Werbung. Das Unternehmen sieht Spiele wahrscheinlich als eine Möglichkeit, Abonnenten zu gewinnen und zu halten. Neugierig, sie auszuprobieren? Nun, hier ist alles, was Sie über "Netflix-Spiele" wissen müssen.

Netflix rollt derzeit ein Software-Update für seine Netflix-App auf Android-Smartphones aus. Das Update enthält Handyspiele, die Sie herunterladen und spielen können.

Auch für iOS-Nutzer ist laut Netflix ein Update geplant.

Netflix gab am 2. November 2021 bekannt, dass es seinen Spieledienst auf über 190 Länder ausgeweitet hat, darunter die USA und Kanada. Netflix sagte, dass seine Handyspiele in vielen Sprachen verfügbar sind und dass die Spiele automatisch auf die Einstellungen in Ihrem Netflix-Profil eingestellt werden.

Lasst die Spiele beginnen



Morgen werden Netflix-Spiele in der mobilen Netflix-App eingeführt. Zuerst auf Android, mit iOS unterwegs.



Es ist noch am Anfang, aber wir freuen uns, Ihnen exklusive Spiele ohne Werbung, ohne zusätzliche Gebühren und ohne In-App-Käufe anbieten zu können. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2. November 2021

Für Netflix-Abonnenten sind zunächst fünf Handyspiele enthalten:

Fremde Dinge: 1984

Stranger Things 3: Das Spiel

Kartenexplosion

Wippen nach oben

Schießen Reifen

Netflix hat versprochen, dass weitere Spiele in Arbeit sind.

Netflix-Handyspiele sind derzeit nur auf Android-Geräten verfügbar, wenn Sie sich bei Ihrem Netflix-Profil anmelden.

Wenn Sie die neueste Version der mobilen Netflix-App auf Ihrem Telefon öffnen, sehen Sie eine neue Spielezeile und einen Spiele-Tab, auf dem Sie ein beliebiges Spiel zum Herunterladen auswählen können. Auf Android-Tablets sehen Sie eine neue Spielezeile oder können Spiele aus dem Dropdown-Menü Kategorien zum Herunterladen und Spielen auswählen.

Nachdem Sie einen Titel ausgewählt haben, werden Sie zum Google Play Store weitergeleitet, um die Spiele zu installieren. Um sich anzumelden und das Spiel zu spielen, ist jedoch eine Netflix-Mitgliedschaft erforderlich. Nach dem Herunterladen der Spiele stehen sie jederzeit zum Spielen zur Verfügung. Sie können sie einfach in der Netflix-App oder auf dem Startbildschirm Ihres Android-Geräts antippen, um sie abzuspielen. Sie können Spiele auf mehreren Mobilgeräten mit demselben Konto spielen. Aber es gibt eine Gerätebeschränkung. Netflix wird Sie wissen lassen, wenn Sie es treffen.

Um Netflix-Spiele zu spielen, benötigen Sie ein Netflix-Abonnement (ab 9 US-Dollar in den USA ). Es gibt keine In-App-Käufe – etwas, das bei anderen Handyspielen üblich ist.

Nein. Wie Netflix selbst gibt es in den Spielen keine Werbung.

Nein. Interessanterweise sind die ersten Netflix-Spiele nur für Erwachsene. "Diese Spiele sind auf Kinderprofilen nicht verfügbar", warnt Netflix. "Wenn Sie eine PIN eingerichtet haben, um zu verhindern, dass Kinder Zugang zu Erwachsenenprofilen haben, ist dieselbe PIN erforderlich, um sich bei Netflix anzumelden und das Spiel auf einem Gerät zu spielen."

Für einige der mobilen Spiele ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich, andere sind jedoch offline verfügbar. (Sie benötigen natürlich Internet, um die Spiele herunterzuladen.)

