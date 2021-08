Netflix-Gaming startet in Polen mit zwei Android-Spielen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix hat damit begonnen, seinen Spieledienst in Polen zu testen, wobei zwei Spiele für Android-Mobilbenutzer ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind.

Stranger Things: 1984 und Stranger Things 3: The Game stehen nun polnischen Netflix- Abonnenten zur Installation und zum Spielen über die Netflix-Android-App zur Verfügung.

Über Netflix angebotene Spiele sind frei von Werbung oder In-App-Käufen. Sie sind auch im Rahmen eines üblichen Netflix-Abonnements frei verfügbar.

Heute können Mitglieder in Polen Netflix Mobile Gaming auf Android mit zwei Spielen ausprobieren, Stranger Things: 1984 und Stranger Things 3. Es ist noch sehr, sehr früh und wir haben in den kommenden Monaten noch viel zu tun, aber das ist die erster Schritt. https://t.co/yOl44PGY0r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 26. August 2021

Dies sind die frühen Tage für den Dienst, da Netflix hofft, die Spielebibliothek zu erweitern und rechtzeitig weltweit einzuführen. Es wird sich zunächst auf mobile Spiele konzentrieren, mit dem Potenzial, weitere Geräte in der Zukunft zu erkunden: „Wir betrachten Spiele als eine weitere neue Inhaltskategorie für uns, ähnlich wie unsere Expansion in Originalfilme, Animationen und ungeskriptetes Fernsehen. Spiele werden in die Mitglieder aufgenommen.“ Netflix-Abonnement ohne zusätzliche Kosten ähnlich wie bei Filmen und Serien", hieß es in einem Brief an Investoren im Juni.

„Zuerst werden wir uns hauptsächlich auf Spiele für mobile Geräte konzentrieren. Wir sind wie immer gespannt auf unser Angebot an Filmen und Fernsehserien und erwarten, dass wir in all unseren bestehenden Inhaltskategorien noch lange investieren und wachsen werden, aber da wir nach fast einem Jahrzehnt unseres Einstiegs in die Originalprogrammierung denken wir, dass es an der Zeit ist, mehr darüber zu erfahren, wie unsere Mitglieder Spiele schätzen."

Derzeit ist der Dienst exklusiv für Android, obwohl eine zukünftige iOS-Unterstützung nicht ausgeschlossen ist.