Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Sie sich auf Ihr Sofa setzen, Netflix laden und dann ein Spiel zum Spielen auswählen. Das ist richtig... Kein Film oder eine Show, ein Videospiel.

Laut Bloomberg plant Netflix, in Videospiele zu expandieren. Der Streaming-Riese hat sogar einen ehemaligen Oculus-Manager von Electronic Arts und Facebook – Mike Verdu – eingestellt, um die Aufgabe als Vizepräsident für Spieleentwicklung zu leiten. Er wird an Chief Operating Officer Greg Peters berichten. Anscheinend möchte Netflix, dass Spiele ab dem nächsten Jahr als neues Genre auf seiner Plattform erscheinen. Es wird anfangs nicht einmal extra für den Spielinhalt berechnet. Sie sieht die Strategie einfach als eine Möglichkeit, in gesättigten Märkten weiter zu wachsen.

Netflix wird sein Gaming-Team in den kommenden Monaten weiter ausbauen, sagte Bloomberg. Es hat sogar damit begonnen, auf seiner Website für spielbezogene Positionen zu werben.

Laut einer Untersuchung des iOS-Entwicklers Steve Moser gibt es auch Beweise für den Spielplan von Netflix, der über versteckte Dateien tief in der App des Unternehmens vergraben ist. In einem Tweet vom 15. Juli stellte Moser fest, dass die iOS-App von Netflix ihm anzeigte, dass das Unternehmen seine "Gaming-Bemühungen" eher früher als später starten könnte.

Vergessen wir nicht, dass COO Greg Peters bei der letzten Telefonkonferenz von Netflix im April 2021 enthüllte: „...Wir sind im Geschäft, diese erstaunlichen tiefen Universen und fesselnden Charaktere zu erschaffen... interessante Komponente davon.“ Der Manager fügte dann hinzu: „Es besteht kein Zweifel, dass Spiele eine wichtige Form der Unterhaltung und eine wichtige Art von Modalitäten sein werden, um das Fan-Erlebnis zu vertiefen. Also werden wir weitermachen, und wir werden weiterhin lernen und es herausfinden, während wir gehen.“

Die Information berichtete erstmals im vergangenen Frühjahr, dass Netflix Gaming im Auge hatte. Damals spekulierte Netflix, ein Apple Arcade- oder Xbox Game Pass-ähnliches Abonnementpaket anzubieten.