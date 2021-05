Netflix plant möglicherweise, in Spiele einzusteigen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix ist bereits der derzeit unbestrittene Herrscher der Langform-Streaming-Welt, aber laut einem neuen Bericht könnte es auch einen anderen massiven Kulturmarkt im Auge haben - Videospiele.

Die Idee ist, dass Netflix angesichts des Erfolgs seiner interaktiven Titel wie dem Black Mirror-Spin-off Bandersnatch einen profitablen Horizont sehen könnte, wenn es darum geht, Optionen anzubieten, die näher an vollständigen Spielen als an Filmen liegen.

Es scheint ehrlich gesagt weit hergeholt zu sein, und es ist wirklich nicht so lange her, dass CEO Reed Hastings die Idee im Jahr 2019 effektiv verworfen hat: "Wir konkurrieren mit den erstaunlichsten TV-Shows, die Sie jemals gesehen haben, also setzen Sie Fortnite ab und Sie kommen um unsere Shows zu sehen. "

Dennoch können sich die Dinge für große Unternehmen wie dieses schnell ändern, und ein neuer Bericht von The Information behauptet, dass Netflix versucht, erfahrene Personen in der Spielebranche zu rekrutieren, um seinen Ansatz zu verbessern.

Ob dies bedeuten würde, dass Ihr Netflix-Abonnement möglicherweise den Zugriff auf einen Spiele-Streaming-Dienst wie Stadia beinhaltet, oder ob es sich um ein grundsätzlich separates Angebot handelt, ist derzeit noch völlig unbekannt.

Als Reaktion auf GameSpot über den Bericht entzündete Netflix auch die Flammen - "Wir freuen uns, mehr mit interaktiver Unterhaltung zu tun". Das ist eine interessante Wortwahl, daher wird es faszinierend sein, rechtzeitig herauszufinden, was es unter interaktiv versteht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.