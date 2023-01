Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diejenigen, die gehofft hatten, dass sich Microsoft, Activision und die Federal Trade Commission (FTC) an einen Tisch setzen würden, um ihre Differenzen beizulegen, haben anscheinend Pech gehabt.

Nachdem letzten Monat bekannt wurde, dass die FTC beabsichtigt, die Übernahme von Activision durch Microsoft für 69 Milliarden Dollar zu blockieren, hatte man gehofft, dass ein Gang vor Gericht vermieden werden könnte. Einem neuen Bericht von Reuters zufolge hat es jedoch keine "substanziellen" Vergleichsgespräche zwischen den Parteien gegeben.

Die FTC hatte im Dezember einem Richter mitgeteilt, dass sie die Übernahme stoppen wolle, weil sie befürchtete, dass die Übernahme von Blizzard durch Microsoft zu einer Benachteiligung von Sony und Nintendo führen würde, da der Xbox-Hersteller in der Lage wäre, große Spiele-Franchises zu Exklusivtiteln zu machen. Da Call of Duty der Kern des Problems war, versprach Microsoft, Vereinbarungen zu unterzeichnen, die sicherstellen würden, dass Call of Duty ein Jahrzehnt lang auf anderen Plattformen verfügbar bleibt. Die FTC hat sich nicht bewegt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Jetzt, da der FTC-Anwalt James Weingarten bei einer Anhörung im Vorfeld des Verfahrens erklärte, dass keine Gespräche geführt wurden, sieht es immer wahrscheinlicher aus, dass die Angelegenheit vor Gericht landet. Michael Chappell, der Verwaltungsrichter der FTC, wird voraussichtlich nach der für August angesetzten Anhörung über die Übernahme entscheiden.

Die besten Spiele-Angebote für den Black Friday 2022: Holen Sie sich hier Ihre Spiele-Schnäppchen von Adrian Willings · 24 November 2022 Schnappen Sie sich in der Vorweihnachtszeit ein Gaming-Schnäppchen. Sehen Sie sich die besten Angebote an, die wir bei den größten Einzelhändlern

Die FTC ist jedoch nicht das einzige Problem von Microsoft. Selbst wenn die Übernahme in den Vereinigten Staaten genehmigt wird, wird erwartet, dass eine Entscheidung der Europäischen Union in der gleichen Angelegenheit im März bestätigt wird.

Schreiben von Oliver Haslam.