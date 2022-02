Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsofts geplante Übernahme von Activision Blizzard im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar wird von der Federal Trade Commission geprüft.

Das geht aus einem neuen Bericht von Bloomberg hervor , der darauf hinweist, dass die kartellrechtliche Prüfung des Deals nicht vom Justizministerium durchgeführt wird.

In der Regel entscheiden diese beiden Stellen untereinander, wer die Untersuchung von Fusionen leitet. In diesem Fall wird der Fokus mit ziemlicher Sicherheit darauf liegen, wie sich die Eigentumsrechte von Microsoft an dem Herausgeber auf Konkurrenten wie Sony auswirken werden.

Activision Blizzard steht hinter einer Reihe äußerst beliebter Titel – darunter Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush – und natürlich ist zu diesem Zeitpunkt unklar, ob Microsoft plant, einige Spiele exklusiv für Xbox und Windows-PCs zu veröffentlichen – sogar wenn Xbox-Chef Phil Spencer bereits öffentlich erklärt hat, dass Call of Duty gemäß bestehender Vereinbarungen auf PlayStation bleiben wird.

Interessanterweise weist eine kürzlich von der FTC und dem Justizministerium veröffentlichte gemeinsame Erklärung darauf hin, dass beide Parteien nach der zunehmenden Konzentration in den Branchen in den letzten zwei Jahren auf strengere Fusionsrichtlinien hinarbeiten.

Microsoft strebt den Abschluss des Deals im Geschäftsjahr Juli 2022 bis Juni 2023 an. Angesichts des Potenzials für diese verstärkte Prüfung – ganz zu schweigen von der landschaftsverändernden Natur des Deals selbst – ist eine Entscheidung jedoch viel wahrscheinlicher gegen Ende dieses Zeitrahmens erreicht werden, würden wir vermuten.

Das Unternehmen ist auch nicht das einzige Unternehmen, das Schritte unternimmt, da Halo und Destiny-Herausgeber Bungie bekannt geben, dass es von Sony im Rahmen eines 3,6-Milliarden-Dollar-Deals übernommen wird .

Was auch immer das Ergebnis der beiden jüngsten Übernahmen sein wird, es entwickelt sich ein weiteres arbeitsreiches Jahr im Gaming.

Schreiben von Conor Allison.