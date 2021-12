Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate erhalten laut einem Beitrag auf Xbox Wire bald monatliche Halo- Drops mit unendlicher Beute.

Das erste Paket kommt am 8. Dezember 2021 an und gewährt Abonnenten die MA40 AR-Beschichtung „Pass Tense“, vier 2XP-Boosts und vier Challenge Swaps.

Spieler können diesen Vorteil unter anderem in der Perks-Galerie auf Xbox-Konsolen, der Xbox-App unter Windows oder der mobilen Xbox Game Pass-App in Anspruch nehmen.

Xbox sagt, dass die Vergünstigungen jeden Monat durchlaufen und neue Artikel für Abonnenten enthüllt werden. Während die Spieler im Allgemeinen froh waren, kostenlose Sachen zu bekommen, gab es innerhalb der Halo-Community einiges Gemurmel.

Einige waren ein bisschen verärgert, dass der erste Skin, der gelandet wurde, für den MA40 AR war. Diese Waffe ist eine der Standardwaffen des Spiels und hat die größte Anzahl von Beschichtungen im Spiel. Einige Spieler sind der Meinung, dass das Hinzufügen einer weiteren Beschichtung zum Stapel ziemlich überflüssig ist.

Halo Infinite Multiplayer startete am 15. November und hat trotz gemischter Rückmeldungen aus der Community eine beachtliche Spielerbasis gewonnen. Während der Multiplayer kostenlos spielbar ist, startet die Kampagne separat am 8. Dezember und kostet 49,99 £. Die gute Nachricht ist, dass auch die Kampagne in einem Game Pass-Abonnement enthalten ist.

Ein Game Pass Ultimate-Abonnement kostet 14,99 $/10,99 £ pro Monat und beinhaltet Xbox Live Gold , Game Pass für PC , EA Play und Xbox Cloud Gaming .