Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat anlässlich der kürzlich erfolgten Übernahme von ZeniMax Media limitierte Series X / S-Controller angekündigt, die sich mit sieben Bethesda-Titeln befassen.

Anstatt den Benutzern kommerziell angeboten zu werden, werden die sieben Controller - basierend auf den Franchise-Unternehmen Doom, Dishonored , Prey , Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein und The Evil Within - nur über ein Twitter-Gewinnspiel erhältlich sein.

Diejenigen, die an diesem sehr limitierten Lauf interessiert sind, können die Ankündigung von Xbox (siehe unten) mit dem Hashtag #BethesdaSweepstakes einfach retweeten, dem offiziellen Konto des Unternehmens folgen und sicherstellen, dass ihr Profil öffentlich ist.

Benutzer müssen außerdem mindestens 18 Jahre alt sein. Der Wettbewerb endet am 16. April um 19 Uhr.

Dürfen wir Sie an diesen benutzerdefinierten @ Bethesda- Controllern interessieren? Nur RT mit #BethesdaSweepstakes für eine Gewinnchance!



Endet am 16. April 2021 um 19 Uhr Regeln: https://t.co/4KBHC0eywp pic.twitter.com/uHbyUnpdEb - Xbox (@Xbox), 29. März 2021

Für den Preis wird nur ein Gewinner ausgewählt, der die sieben Controller in einer Truhe mit den Xbox- und Bethesda-Logos enthält.

Interessanterweise schätzt Microsoft den einzigartigen Preis auf 399 US-Dollar, obwohl wir vermuten, dass jeder dieser Controller weit mehr als das einzeln erzielen würde, wenn er jemals den Weg zu einer Auktion finden würde.

Angesichts der Tatsache, dass es mit diesem Preis nur einen Gewinner geben kann, würden wir Ihnen natürlich nicht raten, Ihre Hoffnungen zu wecken.

Stattdessen ist es wahrscheinlich besser, sich einen der anderen neuen Controller zu gönnen, die Xbox für die Serie X / S angekündigt hat - das gelbe Modell Electric Volt und das rote Modell Daystrike Camo Special Edition -, das am 27. April und 4. April auf den Markt kommen soll Mai jeweils.

Schreiben von Conor Allison.