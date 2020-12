Microsoft bestätigt, dass xCloud im "Frühjahr 2021" auf iOS und PC kommt.

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben gewusst, dass dies wahrscheinlich der Fall sein wird, aber jetzt hat Microsoft bestätigt, dass sein xCloud-Spieledienst im "Frühjahr 2021" auf iOS und PC verfügbar sein wird.

Microsoft verwendet den Moniker xCloud derzeit nicht, da er durch das nicht gerade lächerliche Cloud-Spiel mit Xbox Game Pass Ultimate ersetzt wurde.

Es wird im Frühjahr noch in der Beta sein, wenn es um iPhone, iPad und PC geht. Nach einer Sackgasse mit Apple wegen einer App im App Store und der anschließenden Umsatzaufteilung wird es unter iOS über einen Webbrowser verfügbar sein. Wie immer geht es um Geld, weil Microsoft und Apple normalerweise ziemlich gute Freunde sind.

Unter Windows ist xCloud sowohl über die Xbox-App als auch über den Browser verfügbar. xCloud ist natürlich bereits für Xbox Series X | S, PC, Xbox One und Android verfügbar.

In einem Blog-Beitrag sagte Jerret West von Microsoft, das Unternehmen "stelle sich ein nahtloses Erlebnis für alle Arten von Spielern vor: ob es Minecraft Dungeons mit Ihren Xbox-Freunden über Touch-Steuerelemente auf einem iPhone spielt oder in Destiny 2: Beyond Light springt Schlagen Sie auf einem Surface Pro an, wenn Sie zwischen den Besprechungen eine Pause einlegen. "

Schreiben von Dan Grabham.